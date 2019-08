Scoperto il gene che fa dormire di meno

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 31 agosto 2019) È statoilche fa, quello che porta a svegliarsi due ore prima. È tutta colpa della mutazione delAdrb1, che è stato identificato dagli studiosi dell’Università della California a San Francisco in una famiglia che d’abitudine dormedella media. Tra i ricercatori che hanno condotto questa analisi c’è anche un italiano: è Gaetano Coppola, ora al dipartimento di Neurologia dell’ateneo americano ma con un passato di studi alla Federico II di Napoli.Per arrivare a questa conclusione i neurologi hanno condotto una serie di esperimenti su topi portatori di una versione mutata del. È qui che hannoche questi animali dormivano in media 55 minuti inrispetto ai topi normali (mentre gli esseri umani con ilmutato dormono, in media, due ore in).Ulteriori ...

