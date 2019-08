Juve | altro acquisto in prospettiva | arriva Han dal Cagliari

Mercato Juventus : Rugani - entra un altro nome nella trattativa : Mercato Juventus: entra un nuovo nome nella trattativa per portare il difensore centrale azzurro Daniele Rugani alla Roma. Allo stato attuale lo scambio non è ancora definitivamente saltato ma è in stand-by: sia la fredda accoglienza della piazza all’annuncio delle trattative per il difensore che le cifre e le contropartite richieste non convincono pienamente Petrachi, […] More

Allarme Juventus - altro contagio dopo Sarri : preoccupazione per l’esordio di campionato : Il precampionato della Juventus non è stato entusiasmante, il club bianconero adesso ha intenzione di fare sul serio e si prepara per l’esordio in campionato contro il Parma, una partita da non fallire per iniziare ufficialmente la stagione. Il tecnico Maurizio Sarri rischia seriamente di non essere in panchina a causa della polmonite e addirittura potrebbe saltare la sfida con la sua ex squadra, il Napoli. C’è preoccupazione ...

Juventus – Si mette male per Sarri - altro che influenza : la polmonite ferma il tecnico bianconero : Esordio stagionale in dubbio per Maurizio Sarri? altro che influenza, il tecnico bianconero ha contratto la polmonite Non arrivano buone notizie per Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero, costretto a saltare l’amichevole della Juventus contro la Triestina per influenza, ha conosciuto oggi l’esito di nuovi accertamenti medici che lo hanno costretto a saltare l’allenamento odierno della sua squadra. A fermare Sarri è una ...

Juventus - altro super-colpo a zero? Scippo al Tottenham - "offerta milionaria a Eriksen" : La Juventus segue con attenzione la situazione di Christian Eriksen ed è pronta a fare una super offerta al danese per la prossima estate se il centrocampista non rinnoverà il contratto col Tottenham in scadenza tra un anno. Lo riferisce il quotidiano britannico Metro, ricordando le operazioni a par

Juventus - non solo Higuain : altro affare in arrivo con la Roma : Juventus – Dopo la mancata cessione all’Arsenal, per Daniele Rugani resta viva la possibilità di lasciare la Juventus in questa sessione di mercato. L’affare Spinazzola-Luca Pellegrini testimonia l’ottimo rapporto esistente tra i Romanisti che sono alla ricerca di un centrale dopo la cessione di Manolas al Napoli, e di un attaccante che possa sostituire Dzeko, con Higuain sempre nel […] More

Calciopoli : La Juventus presenta un altro ricorso alla Corte d’Appello : Il 6 agosto Calciopoli infinita La Juventus presenta un altro ricorso alla Corte d’Appello Una storia infinita. La Juventus ha chiesto la revoca dello scudetto assegnato all’Inter nel 2006, l’anno di Calciopoli. La richiesta è stata rigettata dal Collegio di Garanzia e poi dal Tribunale federale. Ma la Juve non si ferma. Il 6 agosto, scrive il Corriere della Sera, il club presenterà alla Corte d’Appello federale la richiesta di ...

Mercato Juventus - Pogba? No! Altro ritorno dell’ex : il giocatore rivuole la Juve! : Mercato Juventus- Come trapelato dalle ultime indiscrezioni e come riportato dalla stampa francese e spagnolo, Dani Alves si sarebbe offerto alla Juventus per un clamoroso ritorno in bianconero. Paratici starebbe analizzando il da farsi: non è escluso che la Juve possa dire di sì, cedendo Cancelo e rimpiazzandolo con l’esperto esterno destro brasiliano. Un modo […] More

Eurosport – Calciomercato Juventus : altro scippo al Napoli : Calciomercato Juventus – Novità importanti arrivano direttamente dalla redazione di Eurosport. L’emittente satellitare, ha infatti riportato sulle colonne de proprio sito internet una notizia di Calciomercato che già negli scorsi mesi avevamo riportato anche noi di Juvedipendenza.net . Che i bianconeri siano alla ricerca di esterni difensivi non è certo una novità, ma su espressa […] More

Inter-Juve - altro che amichevole : tensione e sfottò tra i tifosi cinesi : Momenti di nervosismo tra le due tifoserie prima dell'amichevole in programma a Nanchino. Gli interisti hanno esposto uno...

Juventus - a tutto Pjanic : “Sarri ha portato una ventata di novità. Andare altrove? Mi viene da ridere” : Il centrocampista bosniaco ha parlato di questi primi giorni di lavoro con Sarri, soffermandosi anche su obiettivi e mercato Miralem Pjanic è impaziente di iniziare la nuova stagione con Maurizio Sarri alla guida della Juventus, un allenatore completamente diverso dal pragmatico Allegri. Lapresse Il centrocampista bosniaco si ritroverà a giocare oltre 150 palloni a partita, come richiesto dallo stesso ex manager del Chelsea alla vigilia ...

Moggi : “Abete ha azzerato il calcio italiano - altro che Calciopoli. L’Italia vinse i mondiali grazie alla Juve” : Su Libero, nella sua rubrica “Il pallone di Luciano”, Moggi attacca Giancarlo Abete che dopo calciopoli subentrò al dimissionario Carraro a capo della Federazione. “Non ha ancora capito cosa è stata calciopoli”, dice. E glielo spiega lui che nella faccenda è stato, invece, primo attore. Non fu la vittoria dell’Italia a rivalutare il calcio Moggi accusa Abete di aver detto, in questi giorni, che la vittoria dei ...

Calciomercato - le ultime trattative : un altro Joao alla Juventus - il Napoli ci mette un pò di Pépé : ultime ore calde di Calciomercato, ecco il punto con tutte le più importanti trattative. Secondo la rosea l’Atalanta ha aggiunto un nome nuovo alla lista dei difensori, si tratta di Gian Marco Ferrari del Sassuolo, previsti nuovi incontri per valutare la fattibilità della trattativa. La Spal si avvicina sempre di più a Stepinski, pronta l’offerta in grado di convincere il Chievo: 3,5 milioni di euro. Il portiere Perin è sempre ...

Juventus - addio Mandzukic. No al Dortmund : il suo desiderio è un altro : Juventus – In attesa di definire nuovi suggestivi colpi in entrata, la Juventus lavora per trovare una sistemazione ai due attaccanti in esubero: Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic, che non sembrano rientrare nei piani tattici di mister Sarri. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sports’, l’attaccante croato ha confermato l’interesse del Borussia Dortmund nei suoi confronti: nonostante i primi contatti già avuti […] ...

Dagli USA Commisso fa muro per Chiesa alla Juve : 'Resta con noi almeno un altro anno' : La politica della Juventus è ingaggiare top player pronti alle competizioni internazionali e nel contempo assicurarsi i giovani talenti del panorama nazionale per non restare scoperta nel futuro. Nell'ottica futuribile si inserisce il profilo di Federico Chiesa. L'esterno della Fiorentina, sarebbe un pallino di Fabio Paratici, il quale da tempo avrebbe raggiunto un accordo di massima con l'azzurro, ma il cambio di proprietà avrebbe messo in ...