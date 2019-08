Casting per un progetto cinematografico e per uno short film di Maurizio Vittoriosi

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 31 agosto 2019) Sono aperte le selezioni di Cineworld Roma per un importantein ambito, ma anche per la ricerca di interpreti per alcune lingue. Sono inoltre in corso iper un cortometraggio da girare in Calabria e dal titolo "I ladri di sogni". Une non solo Per la realizzazione di un importantedi tipo, Cineworld Roma seleziona uomini di età compresa tra 40 e 55 anni, tutti in grado di guidare e con capelli rossi o biondi. Gli interessati devono spedire la candidatura, allegando alcune fotografie oltre all'indicazione di dati anagrafici e telefonici, al seguente indirizzo di posta elettronica: laurabossa@cineworldroma.com. In alternativa è prevista la possibilità di prendere contatto tramite questo numero di telefono: 338/4077856. Cineworld non smette comunque mai di proporre interessanti selezioni e attualmente cerca ...

enCASTingcalls : ITALY: attori uomini, 35-50, Italiano (fluente), per SITCOM a Bari [NP] #italy #bari #italian #castingcall #actor… - giorgioviali : 'Questo fisico nervoso e questo volto spigoloso, strano per una storia strana' #Casting #Cinema - Mostra del Cinema… - zazoomblog : Casting per uno spot di produzione internazionale e per un musical - #Casting #produzione #internazionale -