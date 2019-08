Calciomercato Torino | ufficiale Laxalt | le parole di Cairo e del calciatore

Calciomercato Serie A - le ultime : Torino su Bertolacci - nomi nuovi per il Genoa - le idee del Brescia : Calciomercato – Tre giorni alla fine del mercato. Le squadre si mobilitano per mettere a segno gli ultimi colpi. Ufficiale l’arrivo di Giannelli Imbula al Lecce. Questo il comunicato: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di alcune condizioni, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gilbert Imbula Wanga dallo Stoke City. Il ...

Calciomercato - le bombe : nuovo assalto della Fiorentina per Politano - il sostituto può essere Rebic - Torino su Idrissi : Ultimissime ore di Calciomercato, lunedì il gong finale alle trattative, le società continuano a muoversi per completare le rose da mettere a disposizione degli allenatori almeno fino a gennaio. Non si ferma la Fiorentina che ha intenzione di regalare a Vincenzo Montella un nuovo attaccante, si tratta di Politano, l’offerta è arrivata fino a 30 milioni di euro, la richiesta è di 35, si può raggiungere l’accordo, secondo ...

Wolves-Torino - le indicazioni di Cairo su partita e Calciomercato : Il Torino in campo contro il Wolverhampton, la squadra di Mazzarri chiamata all’impresa, parla Urbano Cairo anche su Nkoulou, ormai separato in casa. “Non ne abbiamo parlato, abbiamo discusso solo di cose positive e che possono portarci a un buon risultato e le cose positive sono tante“, ha aggiunto Cairo ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita. Sulla Premier. “Tra i due campionati c’e’ un gap ...

Calciomercato Torino - l’agente di Laxalt : “Stiamo trattando” : “Siamo venuti a parlare con il direttore per vedere com’è la situazione. Credo che verrà definito tutto tra oggi e venerdì. Quindi è vicino al Torino? Non so se è vicino, stiamo trattando e cercando di arrivare a un accordo”. Parla così Ariel Krasouski, agente di Diego Laxalt, dopo l’incontro avvenuto in sede questa mattina con la dirigenza del Milan: il Torino acquisterebbe il laterale dell’Uruguay in ...

Calciomercato Torino - arrivano i colpi : doppio innesto per Mazzarri - come cambia l’11 [FOTO] : Calciomercato Torino – Inizio positivo in campionato per il Torino, la squadra di Walter Mazzarri ha conquistato tre punti preziosi nella gara davanti al pubblico amico contro il Sassuolo, l’obiettivo è quello di concludere la stagione con la qualificazione in Europa. In Europa League la squadra invece sarà chiamata da una vera e propria impresa per riuscire ad ottenere il pass per la fase a gironi, ribaltare il risultato con ...

Calciomercato - le ultime : si muovono Torino e Sampdoria - Lecce e Udinese cercano attaccanti : Calciomercato – Ormai mancano talmente pochi giorni alla chiusura della sessione estiva di Calciomercato che quasi bastano le dita di una mana per contarli. La Lega ha prolungato di due ore (decisione ufficiale a breve), si chiuderà alle 22 del 2 settembre. A fare il punto sulle trattative di Serie A sono la Gazzetta dello Sport e Sky. Rinforzo per la fascia sinistra dell’Atalanta. E’ atterrato a Bergamo Guilherme Arana, ...

Calciomercato - le ultime : sorprese in casa Torino e Genoa - scambio Samp-Spal ed innesto dell’Atalanta : Ultimi giorni di Calciomercato e trattative caldissime, le squadre si preparano a rinforzarsi dopo la prima giornata del campionato di Serie A e completare le rose. Contatto tra Sampdoria e Spal, le due società stanno lavorando ad un possbile scambio che riguarda Viviani e Sala, aggiornamenti previsti tra oggi e domani. Il Torino deve fare i conti con il caso Nkoulou ma si muove anche in entrata, secondo ‘Gianluca Di Marzio’ i ...

Calciomercato - weekend di fuoco : la Fiorentina bussa in casa Liverpool - colpaccio Bologna e nome nuovo per il Torino : Il Calciomercato non si ferma nel weekend, ultime ore molto importanti con trattative che possono essere considerate a sorprese, si muovono le squadre del massimo campionato italiano. Dopo il ko contro il Napoli la Fiorentina ha intenzione di rinforzare ancora la rosa dopo il colpo Ribery, i viola sono entrati in corsa per Bobby Duncan, attaccante classe 2001 delle giovanili del Liverpool, a riportare la notizia è Sky Sports UK, la ...

Calciomercato - le ultime : Fiorentina show e scambio con l’Inter - il Torino trema : Ultimi giorni di Calciomercato e trattative sempre più calde, non si ferma più la Fiorentina che sta per raggiungere alcuni accordi in entrata ed in uscita. Sempre più vicino lo scambio con l’Inter che riguarda Dalbert e Biraghi, il calciatore nerazzurro si è convinto ad accettare la destinazione viola ed il nero su bianco dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì. Sebastian Cristoforo è indirizzato al Girona mentre il possibile ...

Calciomercato Serie A - si muove la Sampdoria : attive anche Torino e Cagliari - il Lecce cerca il colpaccio : Calciomercato – Ore frenetiche per le squadre di Serie A sul mercato. A fare il punto sulle trattative sono il Corriere dello Sport e Tuttosport. In particolare, la Sampdoria (sonnecchiante fino ad adesso) sembra essersi svegliata. Praticamente chiuso l’affare Kamanò con il Bordeaux. Il calciatore guineano arriverà in prestito con obbligo di riscatto, legato alle presenze (15). Ma i blucerchiati non si fermano qui. Trattative ...

Calciomercato - colpo di scena in casa Torino : sorprese per Samp e Atalanta - innesto Spal : Il weekend di Calciomercato regala comunque emozioni, sono diverse le trattative delle ultime ore. La Sampdoria ha ceduto all’Hellas Verona il centrocampista Valerio Verre, il comunicato è arrivato direttamente dal club blucerchiato, il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione. Operazione in uscita per la Fiorentina. Il club viola comunica in una nota di aver ceduto, a titolo temporaneo, il difensore ...

Calciomercato Torino - da Cairo arrivano indicazioni sul colpo in attacco : Il Torino vince e convince in Europa League, inizio da protagonista per i granata che hanno intenzione di fare sul serio in campionato, il Calciomercato non è ancora decollato, il presidente Cairo ha in mente almeno due colpi anche se decide di mantenere il profilo basso in un’intervista riportata a ‘La Gazzetta dello Sport’: «In avanti abbiamo Belotti, Zaza, Iago, Berenguer, i giovani Millico e Rauti che piacciono al ...

Calciomercato Torino - Cairo allo scoperto su Belotti - Sirigu e Verdi : Il Torino è in campo per il match di Europa League contro lo Shaktyor Soligorsk, nel primo tempo granata in vantaggio per 2-0. Interessanti indicazioni da parte di Urbano Cairo che ha parlato di Calciomercato, Sirigu e Belotti non si muovono: “Abbiamo ricevuto diverse proposte”, ha dichiarato Cairo. “Ma Salvatore Sirigu è una persona straordinaria e un uomo spogliatoio, che resta qui. Lui ha sempre voglia di migliorarsi e ...

Calciomercato - le ultime : la Lega Serie A ‘spoilera’ un acquisto del Milan - colpi di Napoli - Torino e Udinese : ultime trattative di Calciomercato caldissime tra ufficialità e trattative avviate. La Lega Serie A conferma l’acquisto di Leo Duarte da parte del Milan. Il contratto del difensore brasiliano, stando al sito della Lega, infatti è stato depositato lo scorso 2 agosto per un trasferimento “a titolo definitivo”: colpo dal Flamengo per circa 11 milioni di euro. Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista ...