Zingaretti a Di Maio | Stop ultimatum o non si va da nessuna parte | Conte

Governo - diretta. Di Maio : «Sì a nostro programma o voto». Zingaretti : «Basta con gli ultimatum». Delegazioni Pd e M5S da Conte : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

Ultimatum di Di Maio al Pd. "Sconcerto" di Zingaretti : Quando tutto lasciava pensare a una conclusione in discesa delle trattative per il Conte-bis, sono arrivate le parole del capo politico M5s, Luigi Di Maio, a riportare tutto nell'incertezza. Al termine dell'incontro nella Sala dei Busti di Montecitorio col premier incaricato, Di Maio ha concluso le proprie dichiarazioni con quello che ha tutto il sapore di un aut aut ai Dem: "Abbiamo presentato alcuni punti al presidente Conte - ha detto - che ...

Governo - diretta. Di Maio : «No modifiche al dl sicurezza - nostri punti nel programma o il voto». Zingaretti : «Per i redditi medio-bassi scuola gratis dal nido all'università» : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - ma quante balle. Rinnegano loro stessi : ecco i video che li inchiodano : Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio, ecco i due voltagabbana. "Lo dirò per sempre: mai con il Movimento 5 stelle", ripeteva il segretario del Pd. Che solo un mese fa giurava: "Se il governo cade si va al voto". Ma come sappiamo ha ingannato tutti, da Carlo Calenda a Matteo Salvini. Dall'altra parte an

Governo - la diretta – Ok da M5s e Pd : Mattarella ha convocato Conte. Zingaretti : “Non è una staffetta ma nuova sfida”. Di Maio : “Prima i contenuti - poi i nomi. Lega mi ha offerto di fare il premier - no grazie” : C’è l’accordo politico tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle per il Conte 2. Entrambe le deLegazioni hanno comunicato a Sergio Mattarella la convergenza sul nome del premier uscente, convocato dal Quirinale giovedì alle 9.30 per ricevere l’incarico. A spiegare l’intesa al Quirinale sono stati prima i dem, dicendo di aver “accettato la proposta” pentastellata di “indicare in quanto partito di ...

Governo - diretta. ?Di Maio : «Conte-bis - c'è l'accordo con il Pd - destra e sinistra concetti superati». Salvini : «Italiani ostaggio di 100 cacciatori di poltrone». Zingaretti : «Nessuna staffetta» : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Dal Pd via libera al Conte bis. Zingaretti : una sfida nuova. Salvini : un teatrino di poltrone. Di Maio : onoriamo la nostra responsabilità : Riprese le consultazioni al Quirinale. Il leader della Lega: c’è un disegno che parte da lontano per la svendita dell’Italia

M5S e Pd a Mattarella : "Accordo per Conte premier" |Di Maio : "Io a P. Chigi? Rifiutata l'offerta della Lega" | Zingaretti : "Non è staffetta ma sfida da accettare" : Il Pd sblocca la premiership di Conte, ma vuole un esecutivo politico e che non sia la "staffetta" del precedente. La Lega ribadisce: "Si ritorni al voto". Il capo politico dei 5 Stelle: "Il ruolo di Conte è una garanzia per le politiche che vogliamo realizzare"

Da Pd ok a Zingaretti per verifica Governo - Di Maio chiede soluzioni : Da Pd ok a Zingaretti per verifica Governo, Di Maio chiede soluzioni.La direzione del Partito Democratico ha approvato la relazione di Zingaretti

Zingaretti ufficializza il sì a Conte - ora Di Maio si faccia da parte : “Abbiamo espresso al presidente della Repubblica il nostro via libera ad un governo con una nuova maggioranza politica. Abbiamo riferito