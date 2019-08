ZeroZeroZero | il teaser della serie Sky al via nel 2020 VIDEO

Fonte : blogo

(Di venerdì 30 agosto 2019) Oltre The New Pope, Sky presenta a Venezia 76, laoriginale Sky Studios diretta da Stefano Sollima e tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano che arriverà in tv non prima del. L'appuntamento alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 è fissato per il 5 settembre, quando i primi 'fortunati' potranno vedere in anteprima come 'evento speciale fuori concorso' lain otto puntate prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios - e Bartlebyfilm per Sky Studios, CANAL+ e Amazon Prime. Unatratta, come fu Gomorra, da un romanzo di Roberto Saviano e questa volta con un cast davvero internazionale, che annovera Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Giuseppe De Domenico, Adriano Chiaramida, Harold Torres, Tcheky Karyo e Francesco Colella. La crew di scrittura vede creatori Stefano Sollima e gli head writers Leonardo Fasoli e Mauricio Katz: il ...

