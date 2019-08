Sicurezza | così M5s e Pd vogliono modificare il testo di Salvini

Governo : Governo : Don Cosimo Scordato - 'deluso da M5S per decreto Sicurezza' : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) - "Lo ammetto, sono rimasto deluso dal M5S per l'approvazione del decreto sicurezza. E' stato uno dei loro errori, hanno ceduto su fronti molto delicati come quello sull'immigrazione". E' l'atto di accusa di don Cosimo Scordato, rettore della Chiesa San Francesco Saverio

Il M5s si piega subito : il Sicurezza-bis è legge. Salvini - trionfo totale : a caldo - esulta cosi : "Il Decreto Sicurezza Bis, più poteri alle Forze dell’Ordine, più controlli ai confini, più uomini per arrestare mafiosi e camorristi, è legge. Ringrazio Voi, gli Italiani e la Beata Vergine Maria". Così Matteo Salvini esulta. Il governo incassa la fiducia sul decreto Sicurezza Bis con 160 sì, 57

"Così salvare vite diventa reato". La deputata M5S Sarli annuncia voto contro sul Dl Sicurezza Bis : “Parlo a titolo personale perché voto in dissenso sul provvedimento”. Così la deputata del M5s Doriana Sarli ha annunciato il voto contrario al decreto Sicurezza bis in Aula, alla Camera. Le sue parole sono state applaudite più volte dai deputati del centrosinistra, alcuni alzandosi in piedi e applaudendola a lungo a fine intervento.Sarli ha ricordato di aver presentato emendamenti, ma sono stati respinti, e ha ...

Perché FaceApp è così pericolosa per la Sicurezza dei dati? Parliamone : Qual è il più grande insegnamento che possiamo trarre dalla vicenda FaceApp? Che nonostante gli allarmi ribaditi in ogni dove e nonostante anche la conoscenza del web di molti che l’hanno scaricata e utilizzata, ancora una volta emerge un totale disinteresse per la propria privacy e per l’incolumità dei propri dati personali. Si sottovalutano i […] L'articolo Perché FaceApp è così pericolosa per la sicurezza dei dati? ...

Altro che allarme Sicurezza : in Italia gli omicidi non sono mai stati così pochi : È l’allarme criminalità e insicurezza una delle spinte che ha proiettato Salvini al successo: eppure, il nostro è uno dei paesi più sicuri del mondo. Già gli studiosi lo sapevano, ma il dato è di nuovo confermato dal rapporto sugli omicidi del 2019 appena pubblicato dall’Unodc, l’Ufficio delle Nazio

Carola Rackete e Sea-Watch - così il gip smonta il Decreto Sicurezza : "Non può essere applicato a chi salva naufraghi" : Primo giorno in libertà per Carola. Nelle tredici pagine del provvedimento il giudice spiega che "una nave che soccorre migranti non può essere giudicata offensiva per la sicurezza nazionale e il comandante di quella nave ha l'obbligo di portare in salvo le persone soccorse".

Sea watch - così il gip smonta il Decreto Sicurezza : "Non può essere applicato a chi salva naufraghi" : Primo giorno in libertà per Carola. Nelle tredici pagine del provvedimento il giudice spiega che "una nave che soccorre migranti non può essere giudicata offensiva per la sicurezza nazionale e il comandante di quella nave ha l'obbligo di portare in salvo le persone soccorse".