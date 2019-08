Opera on Ice 2019 | la magia di Plushenko per la prima volta a Roma

Martina Nasoni - la vincitrice del Grande Fratello dovrà essere Operata di nuovo al cuore : “Sono spaventata” : La “ragazza con il cuore di latta” vincitrice del Grande Fratello, Martina Nasoni, ha rivelato al settimanale Spy che a breve dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento al cuore a causa del disturbo cardiaco congenito di cui soffre dalla nascita. “Il mio pacemaker va cambiato: a breve dovrò operarmi di nuovo. L’idea mi spaventa“, ha raccontato. Poi Martina è tornata a parlare della sua relazione con Daniele dal Moro con cui ...

“Entra nel mondo del porno”. L’attrice cambia vita e in tanti aspettano di vederla all’Opera : La giovane attrice ha annunciato di aver terminato le riprese del suo primo lavoro "a luci rosse". La 22enne statunitense, attrice e cantante della casa cinematografica dalle orecchie del topo più famoso del mondo, ha annunciato a sorpresa di aver intrapreso la carriera da regista. Bella Thorne, dopo essere diventata famosa in tutto il mondo grazie ai film Disney, ora ha deciso di diventare anche regista, ma nell’ambito dei film per adulti. ...

Gigi Marzullo Operato d'urgenza in codice rosso : 'Al Sud la sanità funziona' : Gigi Marzullo è stato urgentemente ricoverato in codice rosso e operato all'ospedale Moscati. Il giornalista italiano ha provato un improvviso malore mentre si trovava in casa sua ad Avellino, quando stava allestendo gli ultimi preparativi per la tradizionale festa del Ferragosto. Giunto nel nosocomio della città, allo storico conduttore televisivo è stata diagnosticata una doppia ernia addominale irriducibile, pertanto i medici hanno proceduto ...

Gigi Marzullo ricoverato in codice rosso e Operazione d'urgenza : le vacanze finiscono malissimo : ricoverato d'urgenza in codice rosso. Gigi Marzullo è stato sottoposto a un'intervento chirurgico per doppia ernia inguinale all'ospedale Moscati di Avellino. vacanze di paura per il conduttore Rai: operazione perfettamente riuscita, ora Marzullo si trova nella sua casa avellinese e dovrà passare un

Gigi Marzullo Operato trasportato in codice rosso all'ospedale di Avellino - : Paola Francioni Sono stati momenti di paura quelli vissuti da Gigi Marzullo in queste ultime ore. Il popolare conduttore è stato ricoverato in codice rosso ad Avellino e operato d'urgenza per doppia ernia addominale ma ora è fuori pericolo Grande paura per il celebre conduttore Gigi Marzullo, ricoverato d'urgenza in ospedale nelle scorse ore in codice rosso. L'uomo, 66 anni da poco compiuti, è stato accompagnato presso l'ospedale ...

Gigi Marzullo ricoverato in codice rosso ad Avellino : Operato d’urgenza - ecco cosa è successo : Gigi Marzullo è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale “Moscati” di Avellino dove è stato poi operato d’urgenza. Il conduttore Rai di “Cinematografo” è arrivato in pronto soccorso in gravi condizioni ed è stato subito operato per una doppia ernia addominale irriducibile. L’intervento è perfettamente riuscito e, dopo una notte di degenza in ospedale, Marzullo è potuto tornare a casa dalla famiglia, ...

Gigi Marzullo Operato d'urgenza a Avellino : codice rosso per doppia ernia addominale : Gigi Marzullo operato d'urgenza a Avellino. Il conduttore televisivo responsabile della struttura Notte di Rai 1 è stato trasportato al Pronto soccorso dell?Azienda ospedaliera...

Gigi Marzullo ricoverato in codice rosso : come sta?/ Operazione su 2 ernie addominali : Gigi Marzullo ricoverato d'urgenza ad Avellino per doppia ernia addominale: operato subito, intervento perfettamente riuscito per il conduttore Rai

Gigi Marzullo ricoverato in codice rosso e Operato d’urgenza. Le sue condizioni : C’è una news dell’ultima ora che tiene in agitazione il mondo dello spettacolo e della televisione. Gigi Marzullo è stato ricoverato d’urgenza presso l’ospedale “Moscati” di Avellino. Al pronto soccorso è arrivato in codice rosso ed è stato immediatamente trasportato nel reparto di medicina per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. La causa è una doppia ernia addominale. Stando a quanto filtra da ambienti vicini al noto conduttore ...

“Dovrò Operarmi di nuovo al cuore”. Cosa è successo a Martina Nasoni - la vincitrice del GF : Lo ha annunciato lei stessa, senza paura e con quella naturale verve che l’ha fatto amare. Martina Nasoni dovrà essere nuovamente operata al cuore. Il pacemaker installato anni fa alla vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello va cambiato. Lo ha confidato al settimanale Spy: “Il mio pacemaker va cambiato: a breve dovrò operarmi di nuovo. L’idea mi spaventa…”. Nella Casa del GF, Martina aveva già raccontato di soffrire di cardiomiopatia ...

Grande Fratello 16 - la vincitrice Martina Nasoni : ‘Devo Operarmi di nuovo’ : Martina Nasoni, la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello (QUI tutto quello che c’è da sapere su di lei), deve sottoporsi a un nuovo intervento al cuore. Proprio lei, la ragazza con il cuore di latta, deve tornare sotto i ferri per quel disturbo cardiaco congenito di cui soffre e per il quale le è già stato messo un pacemaker, che però necessita di una ‘revisione’: “Il mio pacemaker va cambiato: a ...

Latina - straniero non gradisce cibo : Operatrice minacciata con ascia : Il giovane era già ricercato perché autore di numerosi furti commessi a bordo del treno Roma-Nettuno. Sul caso interviene anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Non gradiva il cibo offertogli nel centro d'accoglienza in provincia di Latina, per questo motivo un tunisino pluripregiudicato ha dato in escandescenze e minacciato con un'ascia un'operatrice della struttura, prima di fuggire. Sono stati gli uomini della polizia ferroviaria ad ...

Straniero non gradisce il cibo : Operatrice minacciata con ascia : Il giovane era già ricercato perchè autore di numerosi furti commessi a bordo del treno Roma-Nettuno. Sul caso interviene anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini Federico Garau ? Luoghi: Latina

Accor : Marc Dardenne nuovo Chief Operating Officer marchi lusso in Europa : Roma, 1 ago. (Labitalia) - Accor, gruppo leader globale nel settore dell’ospitalità aumentata, a[...]