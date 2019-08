Inter | Lukaku | “Sta nascendo qualcosa di speciale | mi mancava un ambiente così caldo”

Sanchez - il bomber scalzo. L'Inter sogna con il cileno : con Lukaku riformerà la coppia dello United : Da Pirlo a Seedorf, da Cannavaro a Roberto Carlos, fino ai più recenti Bonucci e Coutinho, l' Inter è da sempre considerata una regina dei talenti fiutati prima e scaricati poi, capaci di fare le fortune di squadre rivali e costringere i dirigenti nerazzurri a mangiarsi le mani. La nuova era Marotta

LE PAGELLE/ Inter Lecce - 4-0 - : Fantacalcio - Lukaku oscura Lautaro. I voti - Serie A - : PAGELLE Inter-Lecce, 4-0,: Fantacalcio, i voti della partita valida nella 1giornata della Serie A 2019-2020. Romelu Lukaku oscura Lautaro Martinez.

Video/ Inter-Lecce - 4-0 - : highlights e gol - la prima rete nerazzurra di Lukaku : Video Inter-Lecce, risultato finale 4-0,: al Meazza i nerazzurri di Conte calano il poker, arriva anche il primo gol nerazzurro di Romelu Lukaku.

Inter - è già amore con Lukaku : “Grazie ai tifosi”. E pubblica un gol fatto durante il riscaldamento [VIDEO] : L’amore fra Romelu Lukaku e i tifosi dell’Inter sembra essere già sbocciato. Alla prima uscita ufficiale del belga a San Siro, ieri sera, per l’esordio in campionato dei nerazzurri, subito un gol. L’ex Manchester United ha pubblicato una storia su Instagram, scrivendo: “Grazie ai tifosi” e poi “Dio è il piu’ grande”. Il belga ha inoltre postato un video di pochi secondi nel quale si ...

Inter : partenza con il botto - poker al lecce anche Lukaku in gol : L'Inter non sbaglia all'esordio in campionato. Nella prima giornata casalinga i nerazzurri non lasciano scampo al neopromosso lecce

Poker Inter : Lukaku gol - San Siro in delirio : San Siro ribolle e non per le temperature agostane ma per l'incontenibile entusiasmo scatenato dalla nuova Inter di Conte e Oriali che - forse - 'non sara' per tutti' ma sicuramente e' per molti: in oltre sessantamila hanno applaudito i nerazzurri che affondano la matricola leccese per 4-0 sospinti da un tifo indiavolato e gia' plasmati dal dogma del tecnico leccese. Antonio Conte ha acceso il sogno, quello di ridurre il divario tecnico dalla ...

Lukaku subito in gol - l'Inter schianta il Lecce : esordio da sogno per Antonio Conte : Parte alla grande l'Inter di Antonio Conte battendo il Lecce 4-0 nella prima partita di campionato a San Siro. Per i nerazzuri uno stadio pieno, 65.000 spettatori, ed una tifoseria che ha accolto alla grande la squadra, in particolare Romelu Lukaku ed il nuovo allenatore. L'attesa è spasmodica e quasi passa in secondo piano una 'tegola' che cade durante il riscaldamento: de Vrij si fa male e, dunque, Conte deve rivedere il suo trio difensivo: ...

Inter-Lecce 4-0 : Brozovic e Sensi - poi Lukaku fa esplodere San Siro - La classifica : Il croato, i due nuovi acquisti e Candreva lanciano Conte all’esordio in nerazzurro. Il gol del belga, nella ripresa, entusiasma i tifosi. Espulso Farias

Pagelle e Highlights 1^ giornata Serie A : Inter a valanga - Lukaku timbra all’esordio : Pagelle 1 giornata- Tutto pronto per la prima giornata di Serie A. Si partirà con Parma-Juventus, calcio d’inizio ore 18:00. Bianconeri in campo con il 4-3-3. In panchina non ci sarà Sarri, il quale dovrà stare a riposo per due settimane a causa della polmonite. L’ex Chelsea salterà il match d’esordio contro il Parma e […] L'articolo Pagelle e Highlights 1^ giornata Serie A: Inter a valanga, Lukaku timbra all’esordio proviene ...

L’Inter è un carro armato - quattro colpi per distruggere il Lecce : Lukaku fa subito esplodere San Siro : La formazione di Conte vince e convince all’esordio contro il Lecce, asfaltando i pugliesi con un sonoro 4-0 L’Inter c’è e si vede, i nerazzurri iniziano alla grande la nuova stagione asfaltando 4-0 il Lecce, annichilito da una formazione cinica e spietata come quella di Antonio Conte. Marco Alpozzi/LaPresse Una partita perfetta quella di Skriniar e compagni, attenti in difesa e furiosi in attacco, con un centrocampo che ...

Inter col botto - c'è già la mano di Conte : 4-0 al Lecce - Lukaku conquista San Siro : L'Inter di Antonio Conte comincia col botto. Anzi 4, come i gol con cui i nerazzurri in un San Siro pieno e festante travolgono il Lecce di Liverani. I neopromossi giocano con orgoglio e coraggio per un'ora, poi crollano sotto i colpi (dalla distanza) di Brozovic, Sensi, Lukaku (gran debutto per il

Inter-Lecce 4-0 - esordio perfetto di Conte : Brozovic-Sensi indirizzano la sfida - poi segnano anche Lukaku e Candreva : Un esordio migliore di così era impensabile, anche per un perfezionista come lui. L’Inter di Antonio Conte batte il Lecce 4-0 davanti a circa 65mila spettatori arrivati a San Siro e bagna così il ritorno in Serie A con un poker alla squadra della sua città natale. Tutto facile per i nerazzurri, con Marcelo Brozovic ad aprire le marcature e il neo-acquisto Stefano Sensi a raddoppiare subito dopo. Nella ripresa in gol anche il colpo di ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Inter-Lecce 4-0. Buona la prima per Conte - a segno i nuovi arrivati Sensi e Lukaku : L’esordio che il popolo nerazzurro e il neo-tecnico Antonio Conte sognavano. L’Inter spazza via il Lecce con il punteggio di 4-0 e manda un segnale a tutto il campionato. Per la corsa di testa non sarà solamente un duello tra Juventus e Napoli (che sabato si sfideranno a Torino) ma ci saranno anche i milanesi che sono già ad immagine e somiglianza dell’ex allenatore della Nazionale: compatti, solidi, grintosi e vogliosi di dare ...

Inter-Lecce 4-0 - le pagelle : Lukaku conquista il Meazza - bene Brozovic e Sensi : La prima giornata di campionato si è conclusa con il posticipo andato in scena allo stadio Meazza e che ha visto di fronte Inter e Lecce, conclusosi sul risultato di 4-0. Successo netto per i padroni di casa, che portano a casa i tre punti grazie alle reti messe a segno da Brozovic, Sensi, Lukaku e Candreva. Settimana prossima si scende nuovamente in campo, con i nerazzurri che saranno di scena alla Sardegna Arena contro il Cagliari, mentre i ...