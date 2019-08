Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 30 agosto 2019) Esce nella sala della Regina della Camera con il volto scuro, Luigi Di. È appena uscito dalle consultazioni con Giuseppe Conte. Fissa le telecamere, poi inizia a pronunciare parole dure. Snocciola un elenco di venti obiettivi programmatici. Sono ultimativi: “I nostri punti sono chiari. O entrano nel programma, o meglio che si vada al voto subito”. Gira i tacchi e se ne va. Al Nazareno basiscono: “Che sta succedendo? Hanno problemi interni?”. Il punto è almeno in parte centrato.Le ultime ore sono state di fuoco. “Così non la reggiamo Luigi”, gli hanno ripetuto tutti i più scettici all’alleanza con i nemici più invisi. “Devi alzare la posta”. Un fuoco di fila che ha visto uniti esponenti dal peso specifico considerevole nel suo partito, da Alessandro Di Battista a Paola Taverna, passando per lo ...

Atzori_news : CONTE E MEZZO M5S IRRITATO CON DI MAIO Conte è furioso: “Così si gioca a perdere tutti”, si sfoga con i suoi. ....… - Frances48352404 : RT @HuffPostItalia: Il gioco a rialzo di Di Maio che spacca i 5 stelle - paoloigna1 : Il gioco a rialzo di Di Maio che spacca i 5 stelle (di P.Salvatori) -