I decreti sicurezza allontanano M5s e PdUltimatum di Di Maio | dem | dialogo o votoLe

I decreti sicurezza allontanano M5s e PdI dem : avete cambiato idea? DiteloM5s : no - vogliamo cambiare il Paese : Zingaretti ha chiesto al premier di recepire le indicazioni del Colle sul decreto sicurezza. Di Maio apre ma non vuole stravolgimenti e consegna a Conte il suo programma in venti punti.

Zingaretti : "Avanti con taglio delle tasse e revisione dei decreti Sicurezza" : Al termine dell’incontro con Giuseppe Conte, il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti a Palazzo Chigi. "È stato un incontro che si è svolto nel giorno nel quale l'Istat conferma purtroppo alcuni dati negativi per la nostra economia, dati che confermano la necessità di una svolta e l'esigenza di aprire quella che lo stesso presidente incaricato ha chiamato una nuova ...

Zingaretti : “Su decreti sicurezza recepire almeno i rilievi di Mattarella”. Il discorso integrale : “Abbiamo proposto al Presidente che anche sui cosiddetti decreti sicurezza si proceda nelle forme dovute almeno al recepimento delle indicazioni pervenute dal Presidente della Repubblica. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti al termine del colloquio con il premier incaricato Giuseppe Conte L'articolo Zingaretti: “Su decreti sicurezza recepire almeno i rilievi di Mattarella”. Il discorso integrale proviene da Il ...

Quota 100 e decreti sicurezza : la Lega non si fida di Conte : La senatrice Lucia Borgonzoni a colloquio con il premier incaricato: "Volevamo una rassicurazione sulla certezza che i...

Cosa dovrebbe essere modificato nei decreti Sicurezza : La via maestra per modificare una legge dello Stato, come le leggi sulla Sicurezza volute dal ministro dell'Interno leghista Matteo Salvini, consiste nell'approvare una nuova legge abrogativa o modificativa, anche con un decreto legge, che sarebbe in vigore dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per l'immediato c'è però una via ancora più semplice che potrà essere adottata dal nuovo ministro dell'Interno, un ...

Governo - D’Uva : “Abolire decreti sicurezza? Si può lavorare su rilievi del Colle”. Patuanelli : “Non ci interessano poltrone - ma temi” : “Non ci interessano le poltrone, ma discutiamo dei temi: ambiente, famiglia, riduzione del cuneo fiscale, famiglia, bisogna evitare l’aumento dell’Iva”. A rivendicarlo i due capigruppo del M5s Stefano Patuanelli e Francesco D’Uva, nel corso di una conferenza stampa alla Camera, nel giorno nel nuovo incarico affidato a Giuseppe Conte, nella nuova cornice della maggioranza Pd-Movimento 5 Stelle. Ma se i pentastellati ...

Lo zio di Pamela : Se cancellano i decreti sicurezza vado in Parlamento con le foto del suo corpo martoriato : Il gesto choc annunciato dallo zio di Pamela Mastropietro "per ricordare a chi vuole cancellare i decreti sicurezza gli effetti catastrofici dell’immigrazione irregolare". Tra quelli che rabbrividiscono al pensiero di un esecutivo giallorosso ci sono anche i familiari di Pamela Mastropietro, la diciottenne abusata ed uccisa a Macerata il 30 gennaio dello scorso anno. Ritenuto responsabile di uno degli omicidi più barbari della storia ...

Governo : ex sindaca Lampedusa - 'abrogare decreti sicurezza - costruire clima fiducia' : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - "Abrogare i decreti sicurezza deve essere solo il primo passo per un Governo che voglia estirpare la paura e costruire un clima di fiducia negli altri, nelle istituzioni e nel futuro. Ma non basterà". Lo ha detto all'Adnkronos Giusi Nicolini, l'ex sindaca di Lampedusa,

**Sicurezza : Locatelli - ‘decreti non vanno toccati - follia tornare indietro’** : Palermo, 26 ago. (Adnkronos) - "I decreti Sicurezza non vanno toccati. Il Paese è già stato tormentato a sufficienza. Sono, insieme alla Legittima difesa, tra i migliori provvedimenti fatti quest’anno e su questi temi si può solo andare avanti, tornare indietro è una follia. Ci batteremo fino alla f

decreti sicurezza - cancellarli sarebbe una falsa conquista : La cancellazione del decreto sicurezza bis è così importante? Credo di no, rischia anzi di essere un falso feticcio. Parlo qui degli aspetti legati al salvataggio dei naufraghi, all’arrivo dei profughi. Su questo punto il decreto sicurezza bis è una sparata assurda, tanto che nei primi due casi in cui lo si è utilizzato è stata in primis la magistratura a non considerarlo valido. Questo è successo a fronte di un ministro degli Interni che ...

Governo - le 3 condizioni di Zingaretti : abolizione decreti sicurezza e modifica taglio parlamentari. Renziani «sconcertati» : abolizione dei due decreti sicurezza, accordo sulla manovra evonomica e "no" alla legge della riforma sul taglio dei parlamentari nella versione scritta fino a oggi. Questo intende il...

