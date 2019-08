Governo | Di Maio presenta i punti sull’ambiente | “Chiudere centrali a carbone | no a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2019) “L’ambiente non è uno slogan e nemmeno un like ai posti di Greta Thunberg. E allora diciamo che chiudiamo leentro il 2025, no a nuovi inceneritori e via alla dismissione degli esistenti. Infine, stop alle trivellazioni petrolifere in mare”. Dopo le consultazione col presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, il capo politico del M5s, Luigi Di, ha affrontato il tema della difesa dell’ambiente, che dovrà essere centrale nell’eventualeguidato da 5 stelle e Pd. Nel documento composto da 20to a Conte, il terzo è proprio sul Green New Deal. L'articolo, Disull’ambiente: “Chiudere, no a inceneritori e stop a trivellazioni petrolifere in mare” proviene da Il Fatto Quotidiano.

