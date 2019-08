Calciomercato Sassuolo | ufficiale | Defrel torna in neroverde

Calciomercato ROMA NEWS/ Defrel verso il ritorno al Sassuolo - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS: Ultime notizie sulle trattative giallorosse. Defrel verso il ritorno al Sassuolo, idea last minute Mandzukic per l'attacco

DIFENSORI PER ROMA E Sassuolo – Si avvicina sempre di più la chiusura del mercato e le squadre si danno da fare per completare gli organici. In attesa di sbloccare l'affare Lovren, la Roma chiude per un giovane difensore turco: Mert Cetin, centrale classe 1997 del Gençlerbirligi. Si tratta di un investimento a lungo termine, costato 3,5 milioni di euro. Il difensore ha collezionato 25 presenze e 1 gol nella Serie B turca

Calciomercato Serie A - le ultime : difensori per Roma e Sassuolo - possibile ritorno di Kalinic in Italia : Calciomercato – Si avvicini sempre di più la chiusura del mercato e le squadre si danno da fare per completare gli organici. In attesa di sbloccare l’affare Lovren, la Roma chiude per un giovane difensore turco: Mert Cetin, centrale classe 1997 del Gençlerbirligi. Si tratta di un investimento a lungo termine, costato 3,5 milioni di euro. Il difensore ha collezionato 25 presenze e 1 gol nella Serie B turca, distinguendosi come ...

Calciomercato Serie A - le ultime : il Cagliari cerca il sostituto di Cragno - doppio innesto Sassuolo : Calciomercato – Non si muovono soltanto le squadre di Serie B. Anche la A è molto attiva. Il Cagliari, in particolare, sta cercando un profilo per sostituire Alessio Cragno, vittima di un brutto infortunio. Tre i profili tra gli svincolati: Viviano, Puggioni, Sorrentino, con il primo favorito. Si muove anche la Spal, che deve sostituire, a sua volta, Fares. Resta viva la pista Laxalt, ma spunta anche il nome di Arkadiusz Reca ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : scambio Sassuolo-Genoa - le mosse di Bologna e Fiorentina : Calciomercato – Tante trattative in Serie A. Meno di un mese alla chiusura della sessione estiva di Calciomercato con le squadre che accelerano per definire gli ultimi colpi. Il Lecce sembrava ad un passo da Babacar, ma rischia di essere beffato dal Genoa, che sta imbastendo uno scambio con il Sassuolo. Babacar al Grifone con Kouamé ai neroverdi, oltre ad un conguaglio economico in favore dei rossoblù. Sempre attivo il Bologna. ...

Calciomercato Fiorentina - vicino l’accordo con il Sassuolo per l’arrivo di Boateng : le ultime : Il club viola ha ormai quasi raggiunto l’accordo con i neroverdi per Boateng, in mattinata previsto un altro incontro tra le parti La Fiorentina si avvicina con decisione a Kevin Prince Boateng, il centrocampista ghanese è stato individuato dal club viola come il giocatore giusto per completare il reparto offensivo di Vincenzo Montella. L’accordo con il Sassuolo è ormai in via di definizione, in mattinata le parti si ...

Calciomercato - le notizie del giorno – Grandi colpi in Serie A - scambio Sassuolo-Genoa - le trattative in B e C : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Tante le notizie che si sono susseguite oggi, tra ufficialità, indiscrezioni e rumors. Ecco le più importanti. Grandi colpi IN Serie A – Ultime trattative molto importanti sul fronte Calciomercato, sono ore caldissime, in Serie A e non solo. Si complica il passaggio al Milan del difensore Demiral, il bianconero è stato protagonista di un precampionato ...

Calciomercato Serie A - ultime trattative : il Verona chiude Verre - genovesi scatenate - le mosse del Sassuolo : Ore caldissime, come sempre, per il Calciomercato. Tante squadre si muovono per cercare di definire le rose da consegnare agli allenatori prima dell’inizio del campionato. A fare il punto sulle ultime trattative è “La Gazzetta dello Sport”. Il Verona ha chiuso con la Sampdoria per il prestito di Valerio Verre. Gli scaligeri insistono anche per Camillo Ciano, lo scorso anno al Frosinone. Il Genoa di Preziosi è scatenato. I ...

Calciomercato - le ultime trattative : si muove il Sassuolo - colpaccio Crotone - attivissimo il Bari : Continua a farla da padrone il Calciomercato con alcune ufficializzazioni dell’ultim’ora. Partiamo dalla Serie A: il Sassuolo comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’Hamburger Sport-Verein il difensore Timo Letschert (’93). In Serie B, invece, colpaccio per il Crotone, che si assicura Mattia Mustacchio. Ecco il comunicato: “Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo definitivo ...

Calciomercato Sassuolo - Carnevali a tutto campo : “Obiang - Boateng - Babacar e Lirola - vi dico tutto” : “Per Obiang è quasi fatta, se ci sono ancora opportunità per il difensore le valutiamo. Al 99% la squadra è fatta. Boateng? E’ un campione, oggi è del Sassuolo e faremo delle valutazioni. E’ appena arrivato, sicuramente può dare qualcosa e campioni come lui bisogna tenerseli stretti. Anche Caputo è un giocatore che può darci gol ed esperienza. Babacar è in uscita, ci sono tre trattative in corsa. Anche per Lirola stiamo ...

Calciomercato Sassuolo - Obiang vicino : nove milioni al West Ham : Quattro anni dopo l’addio alla Serie A, Obiang può tornare in Italia come rinforzo per il centrocampo del Sassuolo.“powered by Goal”Dopo gli anni passati alla Sampdoria, Pedro Obiang è pronto a tornare in Italia per vestire la maglia del Sassuolo. Il centrocampista classe 1992, attualmente in forza al West Ham, può infatti essere il prossimo acquisto della formazione neroverde per il 2019/2020.Secondo Sky Sport, il Sassuolo ha offerto nove ...

Calciomercato - le ultime trattative : Roma-Veretout - ci siamo! Il Sassuolo ci prova per Obiang : Ecco le ultime trattative di Calciomercato, importanti trattative nelle ultime ore. E’ una Roma scatenata, dopo l’arrivo del difensore Mancini il club giallorosso è pronto a chiudere anche per il centrocampista Veretout, incontro positivo sia con l’agente del calciatore e con la Fiorentina, accordo di base raggiunto sulla base di 20 milioni di euro compreso bonus. Il calciatore potrebbe raggiungere la squadra già nelle ...

Calciomercato - le ultime trattative : Gravillon al Sassuolo - il Torino cerca il vice Sirigu : Continuano a susseguirsi ufficialità, indiscrezioni e rumors di Calciomercato. L’Atalanta ha operato una doppia cessione, comunicata attraverso due note sul proprio sito ufficiale: “Atalanta B.C. comunica di aver ceduto all’Hellas Verona il calciatore Boris Radunovic a titolo temporaneo. In bocca al lupo Boris!”. “Atalanta B.C. comunica di aver ceduto al Perugia il calciatore Marco Carraro a titolo temporaneo. ...

Calciomercato Sassuolo - Gravillon ad un passo : c’è l’accordo con l’Inter : Il Sassuolo si appresta ad accogliere Andrew Gravillon. Il difensore arriverà dall’Inter in prestito con diritto di riscatto.“powered by Goal”E’ una delle società che più si è mossa in questa prima parte della sessione estiva di Calciomercato e, dopo aver già rafforzato ogni settore del campo, ora si appresta a regalare un nuovo innesto a Roberto De Zerbi.Mancano ancora i crismi dell’ufficialità, ma ormai sembra cosa fatta l’approdo ...