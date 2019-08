US Open 2019 | un poker azzurro a caccia del terzo turno Tornano in campo Nadal e Osaka

US Open 2019 - Novak Djokovic : “Devo valutare l’intensità dell’infortunio e capire se posso giocare” : Novak Djokovic si è qualificato per il terzo turno degli US Open 2019 dopo aver sconfitto in tre set l’argentino Juan Ignacio Londero con il punteggio di 6-4 7-6 6-1. Un successo, però, condizionato da un problema alla spalla per il serbo, che anche durante il match ha chiesto l’intervento del fisioterapista. Anche < sport generico> dei canali Eurosport è su DAZN. Comincia il tuo mese gratis “Sono stato fortunato ad aver ...

Tennis - US Open 2019 : della pioggia e dei vantaggi. Federer - Djokovic e Serena Williams - tre facce di differenti difficoltà : Giornata davvero sfortunata, quella odierna degli US Open: si sono giocati, a causa della pioggia, soltanto nove match, cioè quelli salvati dalla copertura data dai tetti sull’Arthur Ashe Stadium e sul Louis Armstrong Stadium. Ancor prima di parlare di Tennis, non ci può essere dubbio alcuno che questa situazione, in cui molti non hanno neppure iniziato i loro match e altri se li sono visti interrompere quasi subito, qualcuno sia ...

Paolo Lorenzi-Miomir Keckmanovic - US Open 2019 : programma - orari e tv del match di secondo turno : Nel poker di giocatori azzurri che scenderanno in campo oggi agli US Open 2019 c’è anche Paolo Lorenzi. Il senese è reduce dalla splendida rimonta all’esordio contro il sedicenne statunitense Zachary Svajda. Lorenzi si trovava sotto di due set e alla fine si è imposto al quinto. Ora il tennista italiano se la vedrà con un altro Next Gen, il serbo Miomir Kecmanovic, che ha superato in tre set nel primo turno il connazionale Laslo ...

Lorenzo Sonego-Pablo Andujar - US Open 2019 : programma - orari e tv del match di secondo turno : Sarà un giovedì ricchissimo per il tennis italiano agli US Open 2019. Sono ben quattro gli azzurri a scendere in campo oggi e tra questi c’è anche Lorenzo Sonego, che ha ben figurato all’esordio contro Marcel Granollers. Il piemontese ha sconfitto in tre set il suo avversario, qualificandosi per il secondo turno dello Slam americano, dove se la vedrà con un altro spagnolo, Pablo Andujar, che ha sconfitto un po’ a sorpresa il ...

US Open 2019 : Novak Djokovic supera in tre set Juan Ignacio Londero e i problemi alla spalla sinistra : Novak Djokovic accede al terzo turno degli US Open 2019. Il serbo, numero 1 del mondo, regola in tre set l’argentino Juan Ignacio Londero con il punteggio di 6-4 7-6(1) 6-1, e attende ora uno tra il connazionale Dusan Lajovic e l’americano Denis Kudla, tra le molte vittime di quella pioggia che non ha fermato Djokovic e i pochi che si sono potuti permettere di giocare sotto i tetti dei due campi principali. Una notte un po’ ...

VIDEO Federer-Dzumhur - US Open 2019 : lo svizzero si qualifica per il terzo turno : Roger Federer si è qualificato per il terzo turno degli US Open 2019. Lo svizzero, però, ha lasciato ancora un set all’avversario, il bosniaco Damir Dzumhur, proprio come era capitato all’esordio con l’indiano Nagal. Il campione di Basilea, però, ha rimediato subito, vincendo i successivi tre set. Al terzo turno lo svizzero dovrà vedersela contro il vincente della sfida tra il britannico Daniel Evans (n.58 del mondo) e il ...

Matteo Berrettini-Jordan Thompson - US Open 2019 : programma - orari e tv del match di secondo turno : L’Italia del tennis si affida soprattutto a Matteo Berrettini. E’ innegabile come il romano sia la miglior carta azzurra negli US Open 2019 e la testa di serie numero 24 ha davvero una grande occasione davanti a lui. Berrettini ha vinto la sua prima partita della carriera a New York, superando in quattro set il francese Richard Gasquet, ed ora affronterà l’australiano Jordan Thompson in un secondo turno che vede l’azzurro ...

Thomas Fabbiano-Alexander Bublik - US Open 2019 : programma - orari e tv del match di secondo turno : Dopo la straordinaria impresa contro Dominic Thiem, torna in campo Thomas Fabbiano. Il pugliese affronterà il kazako Alexander Bublik nel match di secondo turno agli US Open. Una sfida sicuramente alla portata del nativo di San Giorgio Ionico, che vuole raggiungere per la seconda volta in carriera il terzo turno a New York. Dall’altra parte il numero 75 del mondo è un esordiente a questo punto dello Slam americano e all’esordio ha ...

US Open 2019 : completati cinque match femminili - avanzano Svitolina (su Venus Williams) - Keys - Barty - Pliskova e Serena Williams : La pioggia che ha ostacolato la terza giornata degli US Open ha permesso il completamento di solamente cinque match del secondo turno del singolare femminile, quelli giocati sui due campi principali, l’Arthur Ashe e il Louis Armstrong, coperti dal tetto. Il big match della giornata era quello tra l’ucraina numero 5 del mondo Elina Svitolina e la beniamina di casa Venus Williams che è stata battuta con un doppio 6-4 in un’ora e 52 minuti di ...

US Open 2019 - tutti gli italiani in campo oggi (29 agosto). Orari - programma - tv e streaming : Quarta giornata degli US Open di tennis: gli organizzatori hanno comunicato l’ordine di gioco completo in programma oggi, giovedì 29 agosto. Per quanto riguarda gli italiani, dopo i rinvii di ieri, va in campo Paolo Lorenzi, che sarà affiancato da Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e Thomas Fabbiano. Le partite saranno visibili in tv su Eurosport 1 ed in streaming su Eurosport Player e DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live ...

US Open 2019 oggi in tv (28 agosto) : programma - ordine di gioco - orari e streaming : Sarà un giovedì molto intenso a New York. La pioggia di ieri ha modificato completamente il programma e tutti i match sui campi non coperti sono stati spostati ad oggi. Ci saranno dunque quattro italiani in campo e tutti andranno a caccia della qualificazione al terzo turno. Matteo Berrettini se la vedrà con l’australiano Jordan Thompson, Lorenzo Sonego sfiderà lo spagnolo Pablo Andujar, mentre Thomas Fabbiano e Paolo Lorenzi affronteranno ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : mercoledì 28 agosto - risultati in tempo reale. Vince in rimonta Serena Williams - bene anche Novak Djokovic. Completati dieci incontri : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti) cominceranno i match di secondo turno nel tabellone maschile ed in quello femminile. Tornano, dunque, in campo Novak Djokovic e Roger Federer. Il serbo, dopo aver regolato con tranquillità lo spagnolo Roberto Carballes Baena, si trova ad affrontare l’argentino Juan Ignacio Londero; mentre ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : mercoledì 28 agosto - risultati in tempo reale. Cancellati per pioggia tutti i match sui campi non coperti - ok Federer - Svitolina - Pliskova e Keys - forfait di Coric : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti) cominceranno i match di secondo turno nel tabellone maschile ed in quello femminile. Tornano, dunque, in campo Novak Djokovic e Roger Federer. Il serbo, dopo aver regolato con tranquillità lo spagnolo Roberto Carballes Baena, si trova ad affrontare l’argentino Juan Ignacio Londero; mentre ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : mercoledì 28 agosto - risultati in tempo reale. Pioggia a New York - si gioca su due campi. Ok Federer - Svitolina - Pliskova e Keys - forfait di Coric. Giornata ostacolata dalla pioggia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza Giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti) cominceranno i match di secondo turno nel tabellone maschile ed in quello femminile. Tornano, dunque, in campo Novak Djokovic e Roger Federer. Il serbo, dopo aver regolato con tranquillità lo spagnolo Roberto Carballes Baena, si trova ad affrontare l’argentino Juan Ignacio Londero; mentre ...