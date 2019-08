Un tic al braccio incastra ​i due ladri in trasferta

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 29 agosto 2019) Francesca Bernasconi Arrestati due uomini di Catania, dopo il furto a Messina: si tratta di zio e nipote, di 56 e 41 anni Sono stati traditi da un tic. Così, dueoriginari di Catania, ma ina Messina sono finiti in manette, con l'accusa di furto aggravato in abitazione, in concorso tra loro. Le indagini dei carabinieri, che hanno arrestato i due malviventi, erano iniziate dopo la denuncia di una signora di Nizza di Sicilia, in provincia di Messina, che lo scorso 5 maggio era rientrata a casa insieme al marito, dopo un pomeriggio trascorso fuori. Una volta aperta la porta dell'abitazione, la donna e il marito si erano trovati davanti agli occhi le stanze messe sottosopra dai, che si erano introdotti in casa loro e aveva portato via diversi oggetti, alcuni in oro, e qualche pezzo di bigiotteria. In più, avevano lasciato l'abitazione a soqquadro. I ...

