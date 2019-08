Secondo Jack Ma di Alibaba l’intelligenza artificiale ci libererà dal lavoro

Fonte : wired

(Di giovedì 29 agosto 2019)Ma ed Elon Musk alla Conferenza mondiale sull’intelligenzaa Shanghai (foto: VCG/VCG via Getty Images) L’intelligenzaviene spesso considerata una sorta di nemico dell’uomo che, nel giro di qualche anno, gli ruberà ile lo renderà de facto inutile. C’è però chi la considera un potenziale alleato.Ma, per esempio. Il confondatore diha detto – in occasione della Conferenza mondiale sull’intelligenzain corso a Shanghai – che grazie all’Ia nel futuro prossimo lavoreremo molte meno ore a settimana: 12 al massimo. Il resto del tempo potrà essere dedicato “a godere del fatto di essere umani”, per riprendere le parole esatte di Ma. L’importanza dell’educazioneMa ha detto durante la conferenza che l’intelligenzanon lo spaventa affatto e non crede che produrrà ...

