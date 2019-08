Samsung Display non crede più nei display LCD e ne riduce la produzione

Segnalati problemi con spegnimento display oltre i 30 secondi per Samsung Galaxy S8 a fine agosto : Emergono proprio a fine agosto, direttamente da diversi possessori del Samsung Galaxy S8, alcune segnalazioni che mettono in evidenza un nuovo problema con lo smartphone lanciato sul mercato ad inizio 2017. In particolare, non sono pochi coloro che vogliono impostare lo spegnimento dello schermo oltre la soglia dei 30 secondi per i motivi più disparati, ma secondo quanto raccolto in queste ore, pare che la patch di agosto complichi non poco le ...

Samsung Galaxy A50s e A30s : due nuovi smartphone con display da 6 - 4’’ e 3 camere posteriori : Samsung presenta due nuovi cellulari dotati di memoria fino a 128 GB e raffinato design con bordi sottili

La gamma Samsung Galaxy Note 10 ha ormai fatto il suo esordio ufficiale sul mercato e qualche utente si è subito preoccupato. Ecco tutti i dettagli

Design squadrato, niente jack e niente bilanciere del volume per Huawei Mate 30 Pro, secondo la foto di una sua cover. Cambio squadra per i pannelli OLED, che quest'anno saranno anche sulla versione standard dello smartphone: Samsung è il nuovo fornitore.

Samsung abbandonerà lo strato protettivo in polimero a favore di una protezione pieghevole completamente in vetro per il suo Galaxy Fold 2.

Ecco due belle raccolte di sfondi da Reddit e dal Galaxy Store per nascondere o sfruttare in modo originale il foro nel display nei nuovissimi Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+.

Ecco una bella raccolta di sfondi per Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e che sfruttano o coprono in modo originale il foro nel display: avete solo l'imbarazzo della scelta.

Ecco una bella raccolta di sfondi per nascondere o sfruttare in modo originale il foro nel display nei nuovissimi Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+.

La variante Aura Blue del Samsung Galaxy Note 10+ potrebbe essere commercializzata anche al di fuori degli Stati Uniti. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Samsung Galaxy Note 10+ e Note 10+ 5G si prendono la vetta della classifica di DxOMark e di displayMate: i nuovi phablet, secondo le loro analisi, ha il miglior comparto fotografico e il miglior display in circolazione.

Foto a display acceso del Samsung Galaxy Note 10 Plus e possibile certificazione IP69 : Il rapporto screen-to-body del Samsung Galaxy Note 10 Plus è stato ottimizzato ancor di più rispetto a quanto non sia stato fatto rispetto ai Galaxy S10. Ci ha pensato il solito Ice universe a divulgare le Foto, da acceso, della parte frontale del phablet di prossima generazione, al cui evento di lancio manca circa una settimana. La Fotocamera anteriore è ospitata all'interno di un foro disegnato in posizione centrale, nella parte alta del ...

Ancora novità (rumor) su Samsung Galaxy Note 10, che dovrebbe essere ancora più resistente all'acqua ma potrebbe dire addio al display ad alta risoluzione.

Samsung Galaxy Note 10 non avrà un display QuadHD ma dovrà accontentarsi di un FullHD: ecco le ultime informazioni, tra IP69, ricarica Super Fast e fotocamera.

Samsung ha ottenuto un brevetto per uno smartphone incredibile, con tre display rotanti uniti da una specie di perno nella parte bassa.