Gravissimo lutto per Jovanotti | il commovente addio del cantante sui social

Gravissimo lutto per Giorgio Mastrota : è morta la madre. Il cordoglio sui social : Grave lutto per Giorgio Mastrota. È morta la sua adorata madre. A dare il triste annuncio di questo lutto è stato proprio Mastrota su Instagram. Il noto conduttore di televendite, ex marito di Natalia Estrada, con un passato da tronista a Uomini e Donne, ha postato sui social l’immagine di un riquadro bianco. Poi la didascalia dolcissima: “Riposa in pace come hai vissuto mia dolce mamma”. La donna è venuta a mancare proprio in queste ore ma al ...

Tennis - Gravissimo lutto per Amanda Anisimova : l’americana rinuncia agli US Open per la morte del padre : L’americana ha deciso di rinunciare ai prossimi US Open a causa dell’improvvisa morte del padre, rinvenuto senza vita nella sua casa in Florida Amanda Anisimova non parteciperà ai prossimi US Open, la Tennista americana infatti ha deciso di dare forfait dopo l’improvvisa morte del padre Konstantin, nonché suo allenatore. Lapresse Il corpo del genitore è stato ritrovato senza vita nella sua casa in Florida, ma non sono ...

Rai - Gravissimo lutto : è morta Ida Colucci - ex direttore del Tg2. Stroncata dal male - il suo ultimo sforzo : lutto in Rai, è morta Ida Colucci, ex direttore del Tg2. La giornalista è stata Stroncata a quasi 60 anni da una lunga malattia. Nata a Roma il 22 agosto del 1960, aveva iniziato la sua carriera presso l'agenzia di stampa Asca e in seguito ha lavorato per Nuova Ecologia e Legambiente. Ha fatto il su