Conte alla prova delle caselle

Dall'Ue alla Nato - il Conte-bis ridisegna la posizione italiana : Nessun atteggiamento di rottura. Al contrario: il Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, nella sua prima dichiarazione, usa toni più che soft nei confronti di quelli che spesso, negli ultimi 14 mesi, sono stati l'oggetto degli strali della vecchia maggioranza. Vale per quello che Conte ha detto, vale anche per cosa è stato detto con minor enfasi. Nel primo caso, l'accento sull'Unione Europea. Nel secondo, la Cina. A ben ...

Governo - il calendario delle consultazioni alla Camera del presidente del Consiglio Conte : Oggi pomeriggio, nella Sala dei Busti di Montecitorio, avranno inizio le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte: oggi toccherà ai gruppi parlamentari di Camera e Senato Misto, LeU, Per le Autonomie. Domani mattina saranno sentiti i partiti maggiori: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Partito democratico, Movimento Cinque Stelle.Continua a leggere

"Un governo all'insegna delle novità". Conte accetta l'incarico e apre alla discontinuità : Salito di prima mattina al Quirinale per accettare l'incarico che gli ha conferito il Capo dello Stato Sergio Mattarella, Giuseppe Conte ha lanciato subito una lista di parole d'ordine che segnano una discontinuità rispetto al suo precedente governo. Anzi, alla sua prima esperienza a Palazzo Chigi il premier incaricato sostanzialmente non ha fatto accenno se non per le sue riflessioni personali. "La prospettiva di avviare una nuova esperienza ...

"Da burattino a burattinaio". La metamorfosi di Conte vista dalla stampa estera : Grande spazio sulla stampa internazionale sull'evoluzione della crisi politica italiana e la possibile formazione del nuovo governo guidato da Giuseppe Conte, tra chi mette in evidenza che con la nuova alleanza il ministro dell'Interno uscente Matteo Salvini "viene estromesso", e chi invece sottolinea "le molte incertezze" legate all'inedita alleanza tra Cinquestelle e Partito democratico. Ma non manca chi vede con "sollievo" la prospettiva del ...

Il Pd parte subito alla carica : "Conte apra alla Mare Jonio" : Giovanni Neve Il premier incaricato parla di "umanesimo". E Orfini ne approfitta: "Faccia sbarcare gli esseri umani sulla nave della ong" Giuseppe Conte ha appena accettato l'incarico di forMare un governo sostenuto da 5 Stelle e sinistra, che già il Pd va alla carica. Del resto, Zingaretti è stato chiaro: serve un governo di svolta. Cioè un ritorno al passato. Non solo per questioni come politiche economiche e Europa, ma anche ...

Conte lancia il suo governo allontanandosi dalla Russia e archiviando Rousseau : Il 23 maggio 2018 s'era presentato come "l'avvocato difensore del popolo italiano", garante del "governo del cambiamento", di quel "contratto su cui si fonda questa esperienza rappresenta in pieno le aspettative di cambiamento degli italiani". Qualche giorno dopo, il 5 giugno, nel suo discorso di in

Matteo Salvini - sondaggio Ipsos allarmante : quanti punti ha perso in un mese - Un abisso tra lui e Conte : C'è più voglia di governo subito che di elezioni anticipate. E il gradimento di Matteo Salvini è in calo. Lo afferma un sondaggio Ipsos pubblicato dal Corriere della Sera, che misura gli effetti della crisi sui leader. Quello più rispettato è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con ind

Crisi di governo - da Pd e M5S il sì a Conte. Mattarella lo convoca alle 9.30 Grillo : «Nuovi ministri da individuare fuori dalla politica» : Di Maio: «La Lega mi voleva premier, ma io non cerco poltrone». Zingaretti: «Nessuna staffetta, ora la svolta». L’incognita del voto su Rousseau. Il premier convocato al Quirinale giovedì alle 9,30

Luigi Di Maio al Quirinale - via alla fase due : "Accordo con il Pd su Conte - ora programma omogeneo" : "C'è un accordo politico con il Pd sui Giuseppe Conte premier. non ci sottraiamo". Luigi Di Maio annuncia di fatto la nascita del governo giallorosso, uscendo dal faccia a faccia con il Capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale. "Si è deciso di far saltare tutto - ha accusato il leader del M5s

Conte denunciato all’Antitrust per pubblicità occulta alla Tim mentre faceva shopping con il figlio : "Il premier Giuseppe Conte ci piace ma ieri abbiamo presentato un esposto all'Antitrust per pubblicità occulta alla Tim". Lo ha detto il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, spiegando i motivi della denuncia al presidente del Consiglio, che potrebbe essere riconfermato a Palazzo Chigi. Conte stava facendo alcune commissioni private, quando è stato sorpreso dalle telecamere.Continua a leggere

Governo : Trump - Rousseau - Conte e tutti gli altri attorno alla crisi : Il via libera finale all’accordo, come da prassi per il Movimento 5 Stelle, deve arrivare dal voto della base sulla piattaforma Rousseau. Prima però bisogna che questo accordo sia fatto e ancora i pentastellati e il partito democratico ci stanno lavorando, con l’unica casella fissa: Giuseppe Conte premier. Andranno avanti almeno per la mattinata, fino a quando non toccherà a loro salire al Quirinale per il secondo giro di consultazioni del ...

Sondaggio Gpf : "Oltre il 67% vuole Conte alla leadership del M5s". Ecco il perché del veto di Di Maio : Tutta la trattativa tra Pd e M5s ruota attorno alla figura di Giuseppe Conte. Il premier uscente non vorrebbe lasciare la sua poltrona a Palazzo Chigi, così come il Movimento non vorrebbero perdere "l'avvocato degli italiani". Il motivo? Evidentemente sul tavolo dei grillini è giunto l'ultimo sondag