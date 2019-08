Assegno di incollocabilità 2019 | a chi spetta | domanda | nuovi importi

Fonte : leggioggi

(Di giovedì 29 agosto 2019) Assegni di: le ultime novità. Chi ha subito un infortunio sul lavoro o è incappato in una malattia professionale, titolare di rendita diretta, non sempre riesce a recuperare le condizioni per potersi poi reimmettere nel mondo del lavoro. Per queste persone non si può più parlare di assunzione obbligatoria. A queste persone è destinato l’di, una prestazione erogata dall’Inail, ovviamente a fronte di requisiti ben specifici. L’ammontare di questosarà d’ora in poi un po’ più alto, perché dal 1° luglioglisono stati rivalutati, come si legge nella circolare Inail numero 23 del 21 agosto. Tracciamo di seguito una panoramica generale del sussidio Inail per capire chi ha diritto all’di, in che misura, come fare, e riepiloghiamo in breve le novità in vigore dal 1° lugliosulla ...

