Android sta per ricevere la regolazione del refresh rate dei display | indizio su Pixel 4?

Lenovo sta puntando ancora sui tablet Android con due modelli economici : Lenovo si sta concentrando sulla famiglia con due nuovi tablet della serie M. Il più piccolo è il Tab M7, un dispositivo di seconda generazione mentre il Tab M8 è un tablet da 8 pollici con più prestazioni. Lenovo garantisce che questi tablet sono adatti alle famiglie con la nuova modalità per bambini ribattezzata "Kid's Mode 3.0" che consente ai genitori di fornire ai loro figli i propri account completi personalizzati in base alle preferenze ...

Huawei Mate 30 potrebbe arrivare senza Android per il bando statunitense : Huawei intende annunciare i nuovi smartphone di fascia alta in Europa il 18 settembre a Monaco di Baviera, ma non si sa quando i dispositivi arriveranno effettivamente in vendita. I dirigenti dell’azienda hanno spiegato all’agenzia di stampa Reuters che Huawei potrebbe vedersi costretta a non installare il sistema operativo Android e le relative app. Un portavoce di Google ha confermato alla Reuters che il Mate 30 non può essere ...

L’aria intorno ai Huawei Mate 30 si fa pesante : allo stato attuale niente Android né app Google : Secondo le informazioni raccolte da Reuters i Huawei Mate 30 potrebbero dover rinunciare ad Android e a tutte le app Google L'articolo L’aria intorno ai Huawei Mate 30 si fa pesante: allo stato attuale niente Android né app Google proviene da TuttoAndroid.

Come silenziare le risposte di Google Assistant sullo smartphone Android : In determinate occasioni potrebbe essere molto comodo silenziare Google Assistant per evitare che le sue risposte vengano ascoltate da chi ci sta intorno L'articolo Come silenziare le risposte di Google Assistant sullo smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

L’App Google 10.49 prepara il tutorial sui gesti di Android 10 per Google Assistant e altre novità : Il codice contenuto nella versione 10.49 dell'App Google rivela che il team di sviluppo sta lavorando su un tutorial che spiega come avviare Google Assistant con la nuova navigazione gestuale di Android 10, inoltre la modalità Driving Assistant potrebbe ottenere una modalità scura. L'articolo L’App Google 10.49 prepara il tutorial sui gesti di Android 10 per Google Assistant e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Google sta testando un nuovo design di YouTube per Android TV e alcune modifiche per YouTube Music : Una corposa revisione dell'interfaccia di YouTube TV sembra essere in fase di test, ma solo con un gruppo molto limitato di utenti, inoltre Google sta testando alcune modifiche nell'interfaccia di YouTube Music. L'articolo Google sta testando un nuovo design di YouTube per Android TV e alcune modifiche per YouTube Music proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome per Android testa nuove scorciatoie per il pulsante Schede : L'abilitazione di un nuovo flag in Google Chrome per Android consente agli utenti di accedere direttamente ad alcune scorciatoie con una pressione prolungata sul pulsante Schede che attualmente includono "Chiudi scheda", "Nuova scheda" e "Nuova scheda in incognito". L'articolo Google Chrome per Android testa nuove scorciatoie per il pulsante Schede proviene da TuttoAndroid.

HONOR 20S avvistato su Google Play Console con Android 10 e fino a 256 GB di memoria interna : HONOR 20S è stato appena avvistato su Google Play Console, dovrebbe arrivare con Android 10, disPlay da 6 pollici e fino a 256 GB di memoria interna. L'articolo HONOR 20S avvistato su Google Play Console con Android 10 e fino a 256 GB di memoria interna proviene da TuttoAndroid.

Lunga vita al matrimonio tra Huawei e Android - ma restano dei dubbi oggi 23 agosto : Ci sono novità interessanti che arrivano direttamente da Huawei in queste ore, in merito agli smartphone che verranno lanciati sul mercato dal produttore asiatico nel corso dei prossimi mesi. Come vi abbiamo raccontato di recente con un articolo specifico, infatti, l'azienda ha presentato il suo nuovo sistema operativo che, alla luce dei problemi diplomatici con gli Stati Uniti, si pensava potesse essere utilizzato anche nel mercato ...

Android Studio 3.5 riceve otto mesi di correzioni e miglioramenti delle prestazioni e il supporto di Chrome OS : Google ha dedicato otto mesi allo sviluppo di Android Studio 3.5, incentrate quasi esclusivamente su correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni, oltre al supporto di Chrome OS. Il team ha lavorato principalmente sul migliorare la qualità dello strumento in base al feedback degli sviluppatori e alle statistiche di utilizzo. L'articolo Android Studio 3.5 riceve otto mesi di correzioni e miglioramenti delle prestazioni e il supporto di ...

Il rilascio di Android Q in versione stabile è imminente : ecco il bollettino di settembre : Nelle ultime ore è stato pubblicato il bollettino con le falle di sicurezza chiuse dalle patch di sicurezza di settembre basato su Android Q e questo potrebbe indicare che il rilascio è ormai imminente. L'articolo Il rilascio di Android Q in versione stabile è imminente: ecco il bollettino di settembre proviene da TuttoAndroid.

Non installate queste 85 app Android - contengono con adware e sono pericolose : Trend Micro ha trovato 85 app adware, tutte ormai rimosse dal Google Play Store ma non prima di avere generato oltre 8 milioni di download L'articolo Non installate queste 85 app Android, contengono con adware e sono pericolose proviene da TuttoAndroid.

Realme sta lavorando al suo RealmeOS - che dovrebbe debuttare entro fine anno con Android Q : Il CEO di Realme conferma lo sviluppo della personalizzazione software RealmeOS, che dovrebbe debuttare entro la fine dell'anno ed essere basata su Android Q. L'articolo Realme sta lavorando al suo RealmeOS, che dovrebbe debuttare entro fine anno con Android Q proviene da TuttoAndroid.

Con la beta 6 di Android Q non funziona più Trusted Face - ma basta poco per rimetterlo a posto : La beta 6 di Android Q impedisce l'uso della funzione Trusted Face per sbloccare lo smartphone, ma si tratta solo di un bug che può essere risolto. L'articolo Con la beta 6 di Android Q non funziona più Trusted Face, ma basta poco per rimetterlo a posto proviene da TuttoAndroid.