Fonte : wired

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Vi sembrerà di avere davanti agli occhi un gruppetto dipoggiate su un ramo, ma se osservate con maggiore attenzione capirete che è solo un’impressione sbagliata. Si tratta di un set di robottini capaci di sbattere le ali grazie a un concentrato di tecnologia: veri e propri, ultra-e molto flessibili. Sviluppati a partire da una lega di titanio e carbonio da un gruppo di bioingegneri ed esperti di nanomateriali del Kaist, il Korea Advanced Institute of Science & Technology, i minuscoli attuatori rispondono con immediatezza agli stimoli elettrici, possono deformarsi senza spezzarsi e, altro fattore non da poco, sono molto duraturi. Il progetto è stato descritto in tutti i dettagli proprio in questi giorni su Science Robotics, e potrebbe trovare applicazione nel campo della soft robotics,come nella costruzione di protesi da impiegare in ...

MilanoCitExpo : Un set di muscoli artificiali così sottili da muovere le ali delle farfalle #DipartimentoInnovazioneTecnologia…