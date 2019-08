Piattaforma Rousseau per i giallorossi | come screditare il Parlamento

Di Maio : “Alla fine del percorso il progetto di governo sarà votato sulla Piattaforma Rousseau. Gli iscritti avranno l’ultima parola” : Gli iscritti del Movimento 5 stelle, “alla fine del percorso ” ed “entro la prossima settimana”, si esprimeranno sulla piattaforma Rousseau per dare il via libera o meno al progetto del governo giallorosso. L’annuncio è stato fatto dallo stesso Luigi Di Maio e pubblicato alla fine del sesto giorno di trattative tra Pd e M5s sul Blog delle stelle. “Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella“, si ...

M5s-Pd - l'inciucio passerà da voto sulla Piattaforma Rousseau. Crosetto li umilia : "Un minuto di silenzio" : Il M5s sarebbe intenzionato a verificare sulla sua piattaforma Rousseau l'umore degli iscritti al Movimento riguardo l'ipotesi di governo con il Pd. A riferirlo ambienti del Movimento, anche se la data della consultazione online non sarebbe stata ancora fissata. Questione di ore, perché da domani in

Governo : Ruocco-Paragone - no e sì a intesa M5S-Pd su Piattaforma Rousseau : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – Duello a distanza in due interviste al ‘Corriere della Sera’ tra i parlamentari del Movimento Cinquestelle Carla Ruocco e Gianluigi Paragone sulla possibilità di far votare gli iscritti attraverso la piattaforma Rousseau sull’ipotesi di alleanza tra M5S e Pd. “Di fronte a una crisi di Governo che corrisponde a un momento decisivo per il futuro del Paese è un nostro preciso dovere ...