Perché abbiamo bisogno di riscoprire Ezio Comparoni | scrittore povero e incompreso

Perché abbiamo detto che era nato il Conte 2 : Perché ieri Fanpage.it dava per certa la nascita di un Governo Conte bis? Per correttezza nei confronti dei nostri lettori vi spieghiamo cosa è accaduto.Continua a leggere

Serie A - entusiasmo Micchicché : “Date mercato e Boxing Day - ecco Perché abbiamo cambiato di nuovo” : “Ci sono tante novità in Serie A, siamo tutti in attesa. Speriamo in un meraviglioso spettacolo nei 90 anni del girone unico. Con il ritorno del Verona, abbiamo tutte e 12 le squadre che hanno vinto in questi anni ai nastri di partenza“. Un entusiasta Gaetano Miccichè, Presidente della Lega di Serie A, ha presentato su Radio Sportiva il nuovo campionato 2019-20 al via sabato. “La qualità dell’offerta è ...

“Lo abbiamo fatto Perché siamo stati veri”. Francesca Fialdini svela cosa è successo con Tiberio Timperi : Tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi è finita. Si intende dal punto di vista professionale. È stata una bella coppia televisiva, ma per molti non ha funzionato forse perché cercavano di dominare la scena indebolendosi reciprocamente. E a questo punto le loro strade si dividono con il nuovo palinsesto che scatta a settembre. Mentre Timperi torna a Unomattina in Famiglia, la Fialdini avrà un nuovo programma. Meglio soli, insomma. Fialdini la ...

Formula 1 – La pausa estiva ed il Gp d’Ungheria - Binotto non ha dubbi : “vi spiego perchè abbiamo preso un minuto : Binotto sincero al termine del Gp d’Ungheria: le parole del team principal Ferrari dopo la gara di oggi a Budapest, in vista della pausa estiva Gara non troppo soddisfacente oggi per la Ferrari in Ungheria: nonostante il terzo posto di Sebastian Vettel, alle spalle di Hamilton e Verstappen, il team di Maranello ha molto su cui pensare e tanto lavoro da fare in vista della seconda metà della stagione. La Ferrari va in vacanza con ...

Pamela Mastropietro - lo zio : “Ecco Perché abbiamo pubblicato la foto del suo cadavere” : Pochi giorni fa nel gruppo la Voce di Pamela Mastropietro, è apparsa una foto, adeguatamente offuscata, di una parte del cadavere di Pamela, il volto. A corredo della foto il mood 'Non è FaceApp, è come mi ha ridotto l'immigrazione criminale'. A postare quella foto è stata proprio la famiglia. abbiamo chiesto a Marco Valerio Verni, lo zio avvocato di Pamela che rappresenta anche legalmente la famiglia il motivo di questa controversa ...

Fiorentina - Boateng e Lirola arrivati in Toscana : “Ecco Perché abbiamo scelto i viola” : Kevinc Prince Boateng e Pol Lirola sono arrivati a Firenze: svolgeranno le visite mediche e metteranno poi la firma sul contratto che li legherà alla squadra viola. “Sono felice. perché ho scelto la Fiorentina? Per il progetto, ho visto quanto mi volevano. Hanno fatto un po’ di pressione per avermi qua. E’ una cosa importante, vista anche la mia età“, le parole dell’ex centrocampista di Sassuolo e ...

Ue - Zanni (Lega) : "Ursula ha chiesto il sì Ecco Perché abbiamo votato no" : Intervista di Affaritaliani.it al presidente leghista del neonato gruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo. "La Lega non ha mai dichiarato che avrebbe supportato la candidata. abbiamo deciso di non votare Von der Leyen perché sono troppe le differenze fra il suo programma... Segui su affaritaliani.it

Ue - Zanni (Lega) : "Ursula e popolari ci hanno chiesto il sì Ma ecco Perché alla fine abbiamo votato no". Intervista : Intervista di Affaritaliani.it al presidente leghista del neonato gruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo. "La Lega non ha mai dichiarato che avrebbe supportato la candidata. abbiamo deciso di non votare Von der Leyen perché sono troppe le differenze fra il suo programma... Segui su affaritaliani.it

Ue - Zanni (Lega) : "Ursula e popolari ci hanno chiesto il sì Ecco Perché alla fine abbiamo votato contro". Intervista : Intervista di Affaritaliani.it al presidente leghista del neonato gruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo. "La Lega non ha mai dichiarato che avrebbe supportato la candidata. abbiamo deciso di non votare Von der Leyen perché sono troppe le differenze fra il suo programma... Segui su affaritaliani.it

Fiorentina - Montella : “Contento Perché abbiamo vinto - sui singoli…” : “Sono contento, perché abbiamo vinto. E’ importante abituarsi a vincere, anche se queste sono partite che contano relativamente. La squadra ha tenuto bene il campo, considerando il momento e il fatto che ci sono tantissimi calciatori nuovi. Sono abbastanza felice anche per l’atteggiamento della squadra“. Queste le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella al termine della partita di International ...

Alitalia - Toninelli : “Non abbiamo cambiato idea. Accettato Atlantia Perché dobbiamo salvare posti di lavoro” : “Il gruppo Fs come capo fila del consorzio ha per norma l’autonomia di scelta, ben lungi quindi dall’aver dato qualche indirizzo politico – ha detto il ministro Danilo Toninelli -. Aspi e Alitalia sono due dossier separati. La holding Atlantia ha concessioni aeroportuali e quindi Fs ha ritenuto che la sua offerta fosse la più seria e mi devo fidare di Fs non posso entrare in logiche di mercato. Noi monitoreremo con molta ...

Che cos'è il pensiero dominante e Perché ne abbiamo bisogno : Il pensiero dominante è un tentativo minuscolo che si prefigge uno scopo eccessivo: scavare nel provvisorio alla ricerca del definitivo. O almeno di qualche suo vago indizio. Ogni martedì si darà spazio a un tema di inattualità tentando di stanare le idee che se ne stanno quatte quatte sotto la supe