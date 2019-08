Nardella è un sostenitore convinto dell' accordo di governo tra M5s e Pd 

Fonte : agi

(Di mercoledì 28 agosto 2019) “Renzi ha lanciato un'ottima idea e Zingaretti la sta sviluppando bene e in maniera ferma, preoccupandosi di salvaguardare la coerenza. Io ho fiducia in lui in questo momento. Se parliamo con chiarezza e senza tatticismi non c'è da aver paura” di un effetto-pastrocchio. Il sindaco di Firenze Dario Nara non si sente “un tifoso” ma “unsì” del nuovoPd-5Stelle per undi colore giallorosso. Ed esplicita il motivo in un'intervista a la Repubblica in edicola: “Perché – dice – consapevole del pericolo a cui andremmo incontro in caso di elezioni anticipate. Un pericolo non per la democrazia ma per l'economia del Paese”. Anzi, più di che di pericolo, Nara preferisce parlare di “sfida” perché “quando si mette davanti l'interesse del proprio Paese su temi e azioni chiare e trasparenti la gente capisce”. Tanto che non esclude, “anche se mi sembra ...

