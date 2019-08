Mercedes-Benz EQV | autonomia di oltre 400 km

Mercedes-Benz EQV – La prima monovolume premium a trazione elettrica in anteprima mondiale : L’autonomia di 405 chilometri (dati provvisori)e la funzione ricarica rapida di serieassicurano una mobilità elettrica senza compromessi. Dopo eVito ed eSprinter, Mercedes-Benz Vans presenta per la prima volta un veicolo elettrico adatto sia all’utilizzo privato che commerciale Nel marzo 2019, Mercedes-Benz Vans aveva svelato il prototipo Concept EQV al Salone di Ginevra. Ora debutta la versione di serie denominata Mercedes-Benz EQV ...

Mercedes-Benz - Annunciato il debutto della nuova GLE Coupé : La Mercedes-Benz ha rotto gli indugi pubblicando un teaser della GLE Coupé e confermandone il debutto online per il 28 agosto. La seconda generazione della suv sportiva è derivata dalla GLE, e dovrebbe quindi offrire una gamma di propulsori analoga. Il debutto in pubblico è atteso al Salone di Francoforte. Fari Led e spoiler posteriore nel teaser. Il "biglietto da visita", un'immagine di dettaglio, si concentra ...

Mercedes-Benz EQV 300 - Anche la monovolume con la Stella è a emissioni zero : Dopo berline, station wagon, coupé, Suv e veicoli commerciali in casa Mercedes lelettrificazione adesso contagia Anche il settore delle monovolume. La nuova proposta si chiama EQV 300, si colloca nello schieramento EQ e, in sostanza, è la versione full electric della robusta Classe V. Oltre 400 chilometri a emissioni zero. Anticipata da una showcar apparsa la scorsa primavera, lEQV sfilerà per la prima volta in pubblico al Salone di Francoforte ...

Mercedes-Benz - Sulle Classe A e B arriva l'ibrido EQ Power : Entro la fine del 2020 la Mercedes-Benz avrà un'offensiva ibrida plug-in composta da 20 differenti modelli. Oltre alle versioni alla spina di berline, Suv (dopo la GLC arriverà anche la GLE EQ Power) e ammiraglie, la Casa di Stoccarda offrirà motorizzazioni elettrificate anche Sulle vetture più piccole, a partire dalle nuove Classe A e Classe B. Nei prossimi mesi sarà avviata la commercializzazione delle A 250 e, in versione cinque porte e ...

Mercedes-Benz - Sulle Classe A e B arriva l'ibrido EQ Power : Entro la fine del 2020 la Mercedes-Benz avrà un'offensiva ibrida plug-in composta da 20 differenti modelli. Oltre alle versioni alla spina di berline, Suv (dopo la GLC arriverà anche la GLE EQ Power) e ammiraglie, la Casa di Stoccarda offrirà motorizzazioni elettrificate anche Sulle vetture più piccole, a partire dalle nuove Classe A e Classe B. Nei prossimi mesi sarà avviata la commercializzazione delle A 250 e, in versione cinque porte e ...

Mercedes-Benz - Primi test per la Classe S Maybach : Le foto spia della Mercedes-Benz Classe S di nuova generazione, attesa sul mercato nel 2020, circolano già da qualche tempo, ma è la prima volta che vediamo quella che dovrebbe essere la futura versione Maybach.Passo lungo e cristallo posteriore per distinguersi. A identificare il muletto come l'allestimento più opulento della serie ci pensano alcuni dettagli piuttosto evidenti. Al di là delle cromature che spuntano tra le pellicole applicate al ...

Mercedes-Benz - Germania - incentivi ai clienti per aggiornare le diesel : Per consentire ai propri clienti di evitare i divieti di circolazione per le auto diesel all'interno di varie città tedesche, la Mercedes-Benz ha lanciato un programma di incentivazione per l'aggiornamento di alcuni modelli a gasolio. La Casa della Stella offrirà 3.000 euro ad alcuni clienti selezionati per coprire i costi di installazione di un impianto di scarico dotato di catalizzatore Scr con iniezione di urea pensato per abbattere le ...

Mercedes-Benz GLA - Nuovi avvistamenti della seconda generazione - anche in versione AMG : Continuano gli avvistamenti dei prototipi della seconda generazione della Mercedes-Benz GLA. La gamma a trazione anteriore e integrale è ormai quasi completa e la GLA si troverà nel 2020 a ultimare la gamma entry level della Stella, affiancando l'inedita GLB.Fedele alla formula precedente. Le forme e i dettagli della carrozzeria sono quelli che abbiamo già visto di recente in altre foto spia. La GLA segue la filosofia che ne ha decretato il ...

Mercedes-Benz Grand Prix Ltd conferma i nuovi membri del board : Mercedes-Benz Grand Prix Ltd (MGP) today confirmed the nomination of a new non-executive chairman and the appointment of a new non-executive director, following a board meeting held last week in Stuttgart. Markus Schäfer, Member of the board of Management of Daimler AG responsible for Group Research and Mercedes-Benz Cars Development, has been nominated as the […] L'articolo Mercedes-Benz Grand Prix Ltd conferma i nuovi membri del board ...

Mercedes-Benz - EQ S : proseguono i test dell'ammiraglia elettrica : passato quasi un anno dal primo avvistamento dei prototipi della EQ S, la futura ammiraglia elettrica della Mercedes-Benz. Oggi siamo in grado di mostrarvi delle foto spia ben più significative, con la vettura che si avvicina ormai all'aspetto definitivo. Il suo debutto avverrà tra le fine del 2020 e l'inizio del 2021, quando oltre alla EQ C, già in vendita, avremo scoperto anche la compatta EQ A. Proporzioni inedite per la Stella. La ...

Mercedes-Benz – Lanciata la prima vettura del marchio EQ : guida dinamica e look innovativo : Al Salone dell’Automobile di Parigi 2016 Mercedes-Benz presentò per la prima volta il suo nuovo brand di prodotti e tecnologie per la mobilità elettrica. Ora tutto è pronto: con EQC1 viene Lanciata la prima Mercedes-Benz del marchio EQ Come primo modello Mercedes-Benz del nuovo brand di prodotti e tecnologie EQ, Mercedes-Benz EQC presenta molti dettagli di design innovativi e colori tipici del marchio. Esternamente e ...

Equitazione - Mercedes – Benz Nations Cup 2019 : vince la Svezia davanti alla Germania padrona di casa - assente l’Italia : Nuovo fine settimana di gare nel mondo dell’Equitazione, che questa volta fa tappa ad Aquisgrana (Aachen), in Germania, dove si stanno svolgendo gare di dressage e salto, a cominciare già da questa sera, con la Mercedes-Benz Nations Cup, competizione a squadre in due fasi. Il successo è andato alla Svezia, per un team composto da Henrik von Eckermann, Angelie von Essen, Evelina Tovek e Peder Fredricson, collezionando appena 4 penalità nel ...

Mercedes-Benz e Avis Italia : la partnership va avanti con tre nuovi modelli e tante novità : La partnership tra Avis Italia, società leader nel settore dell’autonoleggio, e Mercedes-Benz si rinnova per il quarto anno consecutivo con tre nuovi modelli esclusivi della nota azienda automobilistica tedesca che vanno ad arricchire la Prestige Collection 2019. Scopriamo i dettagli e le tante novità disponibili per tutti i clienti che vogliono godere di un’esperienza di noleggio premium. L’Avis Prestige Collection 2019 si ...

Classe A Sedan - CLA e Classe C : le tre variazioni sul tema di Mercedes-Benz : Tre le punte della Stella per altrettante sfumature di berlina: Classe C, CLA e ora anche Classe A Sedan che, arrivata sul mercato a inizio anno, ha completato la gamma di quelle che a Stoccarda chiamano “Baby-Benz”, ovvero le piccole tre volumi a coda corta della Casa tedesca. I tre modelli a una prima occhiata potrebbero quasi apparire indistinguibili, ma in realtà rappresentano tre anime diverse del segmento delle berline. E seppure ...