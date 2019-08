M5S | Chi attacca Di Maio attacca i pentastellati

Zingaretti dà il via libera al Conte bis. Ma chiede al M5S di abbandonare il populismo economico : Non c'è voluto molto, mezz'ora o poco più di incontro con il Capo dello Stato. Giusto il tempo di ufficializzare quello che tutti già sapevano. Il Pd dà il suo via libera al ritorno di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Non è dato sapere se questo basterà per far nascere un governo rosso-giallo. Di sic

M5S : "Chi attacca Di Maio attacca tutti i pentastellati. Su Rousseau rivolta degli eletti? È una fake news" : Il nodo Conte è ormai sciolto, visto che il PD si è piegato alla richiesta del MoVimento 5 Stelle di confermarlo come Premier, con tanto di mandato della Direzione dem al segretario Nicola Zingaretti a vagliare la possibilità di un governo guidato dall'avvocato pugliese. Ora, però, c'è un altro nodo da sciogliere ed è quello legato al nome di Luigi Di Maio, che vuole a tutti i costi far parte anche di questo governo e con un ...

Consultazioni - Meloni “chiama” la piazza : Pd-M5S patto per poltrone - è un inganno : Non so quando avete deciso che scendere in piazza e' eversivo, o che dire no e manifestare il proprio dissenso e' eversivo, perche' anche questo e' scritto nella nostra Costituzione". Dopo il suo appello alla piazza, proprio alla Loggia alla Vetrata del Quirinale, appena uscita dal colloquio con Sergio Mattarella, Giorgia Meloni difende la sua scelta di opposizione frontale al possibile nuovo governo M5s-Pd e scandisce che "non sto dicendo ...

Seconda giornata di consultazioni : alle 16 c'è il Pd - chiude alle 19 il M5S : Dopo Casellati e Fico, via alle delegazioni parlamentari. Si chiude con Pd, Forza Italia, Lega e Movimento 5 stelle

Governo - la diretta – Nuovo tavolo tra le delegazioni Pd e M5S : distanza su Di Maio vicepremier. Oggi si chiudono consultazioni da Mattarella : Ultimo giorno utile a Movimento 5 Stelle e Pd per trovare un accordo da proporre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Oggi (mercoledì) si chiuderanno infatti le consultazioni tra le formazioni parlamentari e il Capo dello Stato, con i Democratici che alle 16 saliranno al Quirinale, dopo la presenza in mattinata di Liberi e Uguali e Fratelli d’Italia, seguiti poi da Forza Italia alle 17, Lega alle 18 e, infine, M5s alle 19. ...

Pd-M5S - Di Maio : «Votiamo su Rousseau». L’intesa di governo rischia di saltare : Proseguono le trattative tra Dem e Movimento 5 Stelle, nel giorno in cui riprendono le consultazioni del Capo dello Stato Mattarella

"Di Maio vuole la vicepresidenza". La trattativa tra Pd e M5S rischia di saltare : La trattativa tra Pd e M5s rischia di saltare di nuovo. È quanto affermano fonti Pd spiegando che la ragione è da ricercare nella nuova richiesta di Luigi Di Maio di avere la vice presidenza del Consiglio. Se sul tavolo dei capigruppo si discute di temi e obiettivi, il nodo rimane quindi quello del vicepremier. Il ragionamento che viene fatto a sinistra è che nel governo gialloverde il presidente del consiglio era alla guida ...

Governo - tra Pd e M5S Conte sblocca la trattativa : ma Zingaretti chiede garanzie. Nodo Di Maio vicepremier : Governo, in concomitanza con il secondo giro di consultazioni al Colle si sblocca la trattativa per il Governo giallorosso. Non è ancora finita, e l'intesa non potrà che essere...

Il governo si sblocca e il Pd chiede a Conte una mano per commissariare il M5S : Roma. Il tweet della verità – con la benedizione di Donald Trump a un Giuseppe Conte che, chiuso nel suo ufficio, dissimula perfino impassibilità coi suoi collaboratori – arriva a sancire l’inutilità dei residui sospetti sugli esiti della crisi nel mentre che un piano più su, a Palazzo Chigi, quell’

Governo M5S-Pd a rischio : perché l’accordo rischia di saltare : Governo M5S-Pd a rischio: perché l’accordo rischia di saltare Governo M5S-Pd: l’intesa tra il Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, oggi 27 agosto, rispetto a 24 ore fa sembra certamente più vicina. In attesa del secondo giro di consultazioni che si concluderà mercoledì 28 agosto, si lavora su entrambi i fronti per chiudere un accordo che va però ancora affinato sia dal punto di vista programmatico e sia rispetto ai nomi che ...

Governo M5S-Pd : per Gnocchi ipotesi Prodi Presidente della Repubblica nel 2022 : Sono ore frenetiche nell'ambiente politico italiano. C'è attesa di conoscere come finirà tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico che, ormai da giorni, provano a superare le loro differenze di posizione per andare a formare una nuova maggioranza. L'obiettivo successivo, una volta trovata l'intesa, sarà formare un Governo. Quando ancora non ci sono certezze su quello che sarà il futuro, non si sa eventualmente quanto vorrà e potrà andare ...