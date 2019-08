Libra chiede aiuto per trovare bug e falle | in palio 10mila dollari

Fonte : wired

(Di mercoledì 28 agosto 2019)(Photo by Chesnot/Getty Images)continua a far parlare di sé e cerca in tutti i modi di coinvolgere il maggior numero di utenti. Per questo, sul sito dellaAssociation, il consorzio di diverse aziende che gestiranno, insieme a Facebook, il progetto della criptovaluta è stato lanciato un programma pubblico di Bug Bounty che ricompenserà con una cifra fino acoloro che riusciranno ad individuare lenella sicurezza e nella struttura della blockchain di. Anche se la moneta digitale non vedrà a luce prima del 2020, e forse quella data potrebbe slittare a causa dei dubbi e delle posizioni molto caute delle istituzioni bancarie internazionali, la fase di test sulla struttura della blockchain è stata avviata da qualche mese e da metà agosto gli sviluppatori hanno deciso di aprire al contributo di altri ricercatori proprio per aiutare ad individuare ...

