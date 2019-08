Fonte : oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2019)esce a testa alta dall’USdi tennis. Il 18enne altoatesino, numero 137 del mondo, è stato eliminato dallo svizzero Stan Wawrinka all’esordio nel tabellone principale di undel Grande Slam, giocando però un match convincente, visto che è riuscito a tenere testa ad un grande avversario, vincendo un set, per un punteggio complessivo di 6-3 7-6 (4) 4-6 6-3 a favore dell’elvetico. Una partita che ha permesso al giovane azzurro di fare soprattutto grande esperienza, come ha sottolineato lui stesso in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Questi tornei negli Stati Uniti, prima i Challenger e poi New York, sono statiinteressanti per me. Ho potuto praticare di più sul cemento, e soprattutto ho fatto esperienza di un pubblico che non sta sempre dalla tua parte. Affrontare Stan è stata una esperienza che miin”. Continua quindi la ...

Eurosport_IT : BRAVISSIMO! ????????? #Sinner #USOpen #ProudOfYou #EurosportTENNIS - SuperTennisTv : Jannik #Sinner si qualifica per il main draw degli #USOpen! ?? Sarà la prima volta in uno Slam per il 18enne azzurr… - OA_Sport : Jannik Sinner, US Open 2019: “Un’esperienza che mi servirà molto in futuro. Torneo dopo torneo mi sento più sicuro” -