Il sindaco di Firenze | “Lo stadio si farà Lavoriamo con Commisso per questo”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Oggi Roccoha incontrato ildi, Dario Nardella. Il patron della Fiorentina ha dichiarato più volte la sua volontà di investire sulloper aumentare i ricavi e i contatti con l’amministrazione cittadina vanno in questa direzione. Lo chiarisce lo stesso: “Con i suoi collaboratori ci sentiamo ogni giorno, anche con Joe Barone e i tecnici. Come ha detto il presidente della Fiorentina, Rocco, uno dei prossimi step sarà verificare alcuni aspetti dalla soprintendenza, ma siamo molto positivi. La cosa importante, come ha detto, è che losi fa. Che si tratti del Franchi o di unocompletamente nuovo lo vedremo”. Nardella ha aggiunto che non è la prima volta che con il patron viola tratta l’argomento: “Ringrazioper essere venuto a Palazzo Vecchio a trovarci, è la seconda volta che ci ...

