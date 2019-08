Ibrahimovic contro gli arbitri americani | “secondo loro appena tocco qualcuno è come se

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Zlatanse la prende con glie il gioco troppo ‘soft’ dell’MLS: lo svedese si unisce a Wayne Rooney in una particolare protesta Zlatanha un’incredibile dote nel generare polemiche. L’attaccante svedese, questa volta, ha puntato il ditola classe arbitrale americana e il gioco in MLS, ritenuto troppo ‘soft’ rispetto a quello europeo, specialmente se paragonato alla Premier League., volendo spalleggiare lo sfogo di Wayne Rooney che aveva espresso le stesse lamentele qualche giorno fa, non ha usato mezzi termini nel criticare la classe arbitrale dopo il 3-3 nel derby di Los Angeles pareggiato dai suoi Galaxy: “non sono sorpreso che Rooney voglia tornare in Inghilterra. Assolutamente no. È venuto qui, ci ha provato, ha fatto del suo meglio e ha avuto pazienza. Devi avere molta ...

VeroNerazzurra : @enrick81 @Tvottiano @famigliasimpson @gianlu_79 @ZeusMega @ContestUnDueTre @gabrirz1 @arvtnali @ilGerrino92… - ciromagliulo26 : Quindi dopo la prima giornata di #SerieA, l' #Inter fa calcio spettacolo contro il #Lecce grazie a #Conte ?????? Quand… - raffa090 : @sasa6019 @vincemotta @Inter Non è il primo e non sarà l’ultimo. I “tifosi” negli anni hanno criticato anche gente… -