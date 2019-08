Forte dei Marmi | bufera dopo la festa in spiaggia con il cammello

Cammello in spiaggia alla festa dei Vip di Forte dei Marmi : gli animalisti chiedono verifiche su maltrattamenti : “In merito a quanto accaduto al Bagno Maitò di Forte dei Marmi nei giorni scorsi dove durante una festa vip a cui hanno partecipato molte persone, tra cui la conduttrice e show girl Antonella Mosetti, è stato portato sulla spiaggia un Cammello che come hanno scritto i giornali era “bardato a festa”, fatto questo che ha indotto il sindaco di Forte dei Marmi a introdurre il divieto di portare animali in spiaggia“. E’ ...

No al governicchio dei deboli Pd-M5s - irrobustisce l’uomo Forte del Papeete : C’è una battuta che circola tra addetti ai lavori, secondo cui quel che più metterebbe a disagio un nuovo governo a trazione M5s-Pd sarebbe una bella mozione sulla Tav. In realtà, la stessa difficoltà a sommare pere grilline, mele democratiche e noi banane euro-liberali si avrebbe sulla legge di Bil

Reggio Emilia - forza cassaForte dei genitori e spende tutto in escort : Marco Della Corte Una coppia di Poviglio era partita per le vacanze estive, il figlio ha dilapidato il patrimonio familiare in escort e videopoker forzando la cassaforte di casa Di solito, in periodo di vacanze estive, i ladri approfittano dell'assenza di intere famiglie da casa per agire indisturbati all'interno delle abitazioni, ma quello che è accaduto in provincia di Reggio Emilia è leggermente diverso da simili vicende. Una ...

Una turista russa è morta a Forte dei Marmi per una meningite fulminante : È una sepsi meningococcica sierogruppo W quella che ha causato il decesso di una donna russa di 61 anni che, in vacanza in un albergo di Forte dei Marmi, era stata ricoverata all'ospedale Versilia prima di essere trasferita all'Ospedale del Cuore di Massa, dove è avvenuto il decesso. A seguito degli accertamenti effettuati dalla microbiologia di Lucca ieri è stata fatta la diagnosi di sepsi meningococcica, mentre nella giornata di oggi ...

Epidemia di Dengue nelle Filippine : Forte aumento del numero dei decessi : A causa di un forte aumento del numero dei decessi, il governo delle Filippine ha lanciato un allarme per una “Epidemia nazionale di Dengue“: il Ministero della Sanità ha reso noto che dall’inizio dell’anno almeno 622 persone hanno perso la vita e al 20 luglio scorso sono stati registrati almeno 146mila casi, il 98% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A luglio Manila aveva dichiarato una “allerta ...

GTA Online : Forte aumento del numero dei giocatori dopo l'introduzione di Diamond Casino & Resort : Con l'aggiornamento Diamond Casino & Resort di Grand Theft Auto Online di poco tempo fa, si è registrato il maggior numero di giocatori di sempre per il franchising di punta di Rockstar.Rockstar non ha condiviso numeri specifici, ma è sorprendente che un gioco del 2013 possa, sei anni dopo, registrare il suo totale giornaliero e settimanale più alto con un aggiornamento gratuito dei contenuti. Il Diamond Casino & Resort è un luogo che i ...

I luoghi degli scrittori : la Forte dei Marmi di Fabio Genovesi tra santi - eroi e strani maestri : L'autore ha costruito la sua identità letteraria sul mito della provincia: creativa, eccentrica, fiera. Siamo andati con lui in Versilia per scoprire come è cambiata

Tutti in fila per un selfie! Matteo Salvini e Francesca Verdini a Forte dei Marmi : Eccoli sorridenti, complici, affiatati... il Ministro Matteo Salvini e Francesca Verdini sono arrivati mano nella mano al concerto della banda musicale dell’Arma dei carabinieri a Forte dei Marmi. L’ospite d'onore della serata è stato Andrea Bocelli, ma prima del concerto la coppia ha attirato l'attenzione di Tutti. Vestito bianco lei, camicia di lino blu lui ... Matteo e Francesca si fanno largo tra la folla curiosa che guarda e si mettono in ...

FaceApp pericolosa per la sicurezza dei dati? Sì - e ci dà un Forte insegnamento : Qual è il più grande insegnamento che possiamo trarre dalla vicenda FaceApp? Che nonostante gli allarmi ribaditi in ogni dove e nonostante anche la conoscenza del web di molti che l’hanno scaricata e utilizzata, ancora una volta emerge un totale disinteresse per la propria privacy e per l’incolumità dei propri dati personali. Si sottovalutano i […] L'articolo FaceApp pericolosa per la sicurezza dei dati? Sì, e ci dà un forte ...

Mondiali Basket 2019 – Andrew Wiggins dà forfait : la stella dei Timberwolves non giocherà nel Canada più Forte di sempre : Andrew Wiggins ha annunciato il suo forfait dalla nazionale del Canada che giocherà i Mondiali di Basket 2019: la stella dei Timberwolves vuole concentrarsi in vista della nuova stagione NBA Nuovo forfait in vista dei Mondiali di Basket 2019. Dopo le assenze di Anthony Davis e Ben Simmons, anche un altro giocatore NBA ha deciso di non prenderà parte alla kermesse cinese. Andrew Wiggins ha comunicato al Canada la sua assenza, motivando la ...