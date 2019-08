Come fare backup impostazioni Wine su Linux

WhatsApp - si potrà chiamare da dispositivo fisso : ecco Come fare : WhatsApp, le chiamate ora si effettueranno anche da dispositivo fisso. Grande novità per gli utenti della chat di messaggistica

Governo M5S-Pd - Maroni : 'Salvini doveva fare Come Bossi nel '94 - ha deluso gli italiani' : L'Italia è in attesa di capire se davvero la legislatura attuale avrà una prosecuzione determinata da un'alleanza formata da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Rischia, dunque, di prendere forma quel Governo giallorosso che Matteo Salvini avrebbe voluto evitare attraverso il voto immediato. Un'occasione in cui potrebbe eventualmente far valere il consenso amplissimo che gli riconoscono i sondaggi, ma che pare in calo secondo alcune ...

Da oggi potete iscrivervi alla Beta di Minecraft Earth per Android : ecco Come fare : Se avete almeno 18 anni ed un account Microsoft o Xbox Live, potete iscrivervi alla Beta di Minecraft Earth per Android e comincerete a giocarvi a partire dalla prossima settimana. L'articolo Da oggi potete iscrivervi alla Beta di Minecraft Earth per Android: ecco come fare proviene da TuttoAndroid.

Risparmiatori truffati - attivo il portale per i rimborsi : Come fare richiesta : Da oggi, 22 agosto 2019, i Risparmiatori truffati dalle banche possono presentare domanda per ottenere i risarcimenti messi a disposizione con il Fondo indennizzo Risparmiatori. Lo ha comunicato il Ministero dell’economia. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, diventa infatti attivo il portale per la presentazione delle istanze. Risparmiatori truffati: come inviare le domande I Risparmiatori in possesso dei titoli ...

Patente a punti - come funziona (e Come fare controllo e verifica del saldo) : Tutto quello che c'è da sapere sulla Patente a punti: come controllare il proprio punteggio, come recuperare i punti...

Diritto di ripensamento contratto : tempo massimo - costo e Come fare : Diritto di ripensamento contratto: tempo massimo, costo e come fare Vediamo di seguito il cosiddetto Diritto di ripensamento, un fattore assai significativo a favore del consumatore che ha acquistato un certo bene o stipulato un determinato contratto con un fornitore di servizi. Da chiarire i tempi massimi entro cui esercitare tale Diritto, gli eventuali costi e l’iter da intraprendere. Se ti interessa saperne di più sulla ...

Fantacalcio 2019-2020 : Come fare l’asta perfetta. Consigli - rivelazioni - scommesse e tutti gli uomini da bonus : Mancano solamente tre giorni al via del campionato di calcio 2019/2020. La Serie A è ormai ai nastri di partenza e, quindi, cosa può esserci di più bello? Solamente il Fantacalcio. I tempi stringono in vista delle composizioni delle rose per la prossima annata e non va sbagliato il minimo innesto per sbaragliare gli amici. OA Sport vi da una mano, con una serie di Consigli, squadra per squadre, per allestire nel migliore dei modi una formazione ...

Call of Duty Modern Warfare alla Gamescom 2019 - Come partecipare alla versione Alpha : Sono settimane indubbiamente calde per Call of Duty Modern Warfare, il nuovo capitolo della serie che si appresta a riscoprire le proprie origini dopo le derive eccessivamente futuristiche degli ultimi capitoli. Un dietrofront da parte di Infinty Ward i cui reale beneficiatari saranno ovviamente gli utenti della community, che potranno calcare nuovamente i campi di battaglia che hanno reso la saga un vero e proprio classico imperdibile su ...

Crisi governo - Maroni : “Salvini? Ha sbagliato - doveva fare Come Bossi nel ’94 e ritirare i ministri. Ci sarà quasi certamente governo M5s-Pd” : “Salvini? Avrebbe dovuto ritirare i ministri dal governo, come fece Bossi nel 1994 col primo governo Berlusconi. Pensavo che l’avrebbe fatto, dopo le sue dichiarazioni di sfiducia agli inizi di agosto”. Così, a Omnibus (La7), l’ex segretario della Lega Roberto Maroni commenta la strategia di Matteo Salvini nella Crisi di governo. L’ex ministro, che non nasconde la sua ilarità nel guardare il video diffuso da Beppe ...

Vuelta a España 2019 : programmazione tv e streaming. Non c’è la diretta gratis e in chiaro sulla RAI. Ecco Come fare : La Vuelta di Spagna 2019 non sarà visibile gratis e in chiaro per tutti gli appassionati di ciclismo, il terzo Grande Giro della stagione non prevede ormai da diverso tempo una copertura sui canali Rai come invece accade per tutti gli altri grandi eventi di questo sport. La lotta per la conquista della maglia rossa, la sfida tra alcuni dei migliori atleti in circolazione e le tante battaglie in salite che daranno spettacolo per tre settimane ...

Concorso Funzionari Giudiziari 2019 - Come fare domanda : la guida completa : C’è tempo fino al 9 Settembre per inviare la domanda al Concorso Funzionari Giudiziari 2019, per la copertura di 2329 posti nelle varie sedi del Ministero. Più precisamente: 2242 Funzionari per l’Amministrazione Giudiziaria; 39 Funzionari al Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità; 20 Funzionari dell’organizzazione e delle relazioni nei ruoli del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria; 28 Funzionari ...

As : Il Real accelera su Neymar. Nell’affare James Come contropartita : Il Real Madrid si prepara a sferrare il colpo finale per accaparrarsi Neymar. Avrebbe superato il Barcellona e sarebbe nella posizione più vantaggiosa per avere la firma del calciatore, scrive As. Nelle prossime ore i contatti si intensificheranno e il Real Madrid potrà sorprendere tutti. Un’operazione in cui sarebbero inclusi comunque dei giocatori come contropartita. E più passano le ore più sembra probabile che nell’operazione ...

Torturano e uccidono il cane. Lei il giorno prima aveva cercato su Google Come fare : Leila Horvarth, 28 anni, e il suo fidanzato Norbert Farkas, 29 anni hanno confessato l'orribile gesto. I due sono stati condannati a 10 settimane di carcere.

Come fare la valigia perfetta : Trucchi e consigli su Come fare la valigia, organizzarla al meglio e farci entrare tutto il necessario