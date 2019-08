Calpesta un filo scoperto mentre cammina in spiaggia Melina muore a 17 anni

Calpesta un filo scoperto mentre cammina in spiaggia a piedi nudi : Melina Caputa muore a 17 anni : La tragedia a Punta Cana, località turistica della Repubblica Dominicana. Melina Caputa era lì in vacanza coi nonni e i suoi fratelli. Sarebbe morta per insufficienza cardio-respiratoria. Ora si indaga per capire i motivi del dramma. Una ragazza argentina di 17 anni è morta l'ultimo giorno della sua vacanza in famiglia a Punta Cana dopo aver Calpestato un "filo scoperto" mentre camminava a piedi nudi sulla spiaggia. Melina Caputa si trovava ...