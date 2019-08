BioMutant è in sviluppo presso un team composto da 20 persone

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Experiment 101 ha sempre tenuto nascosto il suo action RPG, tuttavia durante l'ultima Gamescom il gioco è stato mostrato al pubblico con un esaustivo video. Inoltre il creative\art director Stefan Ljungqvist ha dichiarato che il gioco è attualmente inunmolto ristretto:"E' stato un lungo ed interessante anno, e non è ancora finito. Stiamo lavorando molto duramente, siamo un piccolodi 20ma 20buone. Parlando di cose in arrivo, credo riguarderanno la rifinitura di quello che abbiamo già fatto, questo perché ne abbiamo molte."Per chi non lo sapesse,è un open world in salsa post-apocalittica in cui il giocatore vestirà i panni di un mutante che si imbarca in un pericoloso viaggio al fine di salvare la sua terra da una piaga. Se siete interessati, a fine news potete trovare il filmato dedicato.Leggi altro...

