Bangladesh | via la parola vergine dai moduli di nozze | ora si userà la

Rivoluzione in Bangladesh - via la parola “vergine” dagli atti matrimoniali : La Corte suprema del Bangladesh ha preso una decisione storica eliminando la parola "vergine" dai moduli per la registrazione dei matrimoni. Il termine sarà sostituito con "non sposata", mentre restano invariate le altre due opzioni, "vedova" e "divorziata". Anche gli uomini d'ora in poi dovranno dichiarare il proprio stato civile: "Passo avanti fondamentale per i diritti delle donne".\\ adsensesiIn Bangladesh l'Alta Corte ha preso una ...