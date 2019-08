Vede l’ex suocera riposare su un divano letto | decide per vendetta di ripiegare il tutto

Fonte : baritalianews

(Di martedì 27 agosto 2019) Unache poteva costare molto a un americano . L’uomo, 53 enne, originario della Florida, non ci ha pensato due volte a rinchiudere lain un. L’uomo aveva da poco ottenuto il divorzio dalcompagna anche e sopratper le troppe intromissioni nella vita coniugale della. L’uomo si era fermato nella sua ex casa momentaneamente perché aveva urgente bisogno della toilette. Permesso concesso dalmoglie. Ma l’uomo non ha resistito al suo spirito diquando ha vistoche stava dormendo su unaperto. Così ha pensato di rinchiuderlo con lei dentro. La donna è stata subito soccorsa e trasportata al più vicino ospedale dove le sono state riscontrate ferite lievi suil corpo.L’uomo è stato in un primo momento fermato dalla polizia locale, poi rilasciato. Ora è in attesa di processo per ...

