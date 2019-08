US Open – Niente birra per Boris Becker a New York | “la commessa non ha creduto che

US Open – Elina Svitolina accede al secondo turno - niente da fare per l’americana Osuigwe : L’ucraina stacca il pass per il secondo turno dello slam americano superando in due set l’americana Osuigwe Buona la prima per Elina Svitolina agli US Open, la tennista ucraina stacca il pass per il secondo turno dell’ultimo slam stagionale superando in due set l’americana Osuigwe. La numero 5 del ranking si impone con il risultato di 6-1, 7-5 dopo un’ora e sedici minuti di gioco, ottenendo così il via libera ...