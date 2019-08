Fonte : calcioefinanza

(Di martedì 27 agosto 2019) Arsenal– Un’operazione azzeccata. Così si può definire latra ilDevelopment Board (RDB) e. L’RDB, infatti, ha dichiarato che la sponsorizzazione dei Gunners per promuovere il marchio “Visit” ha prodotto benefici stimabili in 36 milioni di sterline in un solo anno. Come ri“SportsPro”, latriennale, firmata … L'articolo, lacon

oscarvalle1984 : RT @CalcioFinanza: #Ruanda, la partnership con l’#Arsenal porta turisti: +5% dal #RegnoUnito - CalcioFinanza : #Ruanda, la partnership con l’#Arsenal porta turisti: +5% dal #RegnoUnito -