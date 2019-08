Iran : Nasce 'Woman's Freedom' - campagna per la giustizia a tutela delle donne (2) : (AdnKronos) - L'avvocato Leone, "che ha deciso di intensificare il suo impegno proponendosi come promotore e legal advisor dell'intero progetto", spiega: “L'impegno, congiunto con la Presidente Butera, per il conferimento della cittadinanza onoraria a Nasrin, è solo una delle tappe di questa ambizio

Nasce ‘Woman’s Freedom’ - campagna per le donne iraniane : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) – Nasce ‘Woman’s Freedom in Iran’, una campagna per la giustizia a tutela della libertà di ogni donna iraniana. L’iniziativa è di Mete Onlus, Associazione basata in Italia e presieduta dall’Advocacy Giorgia Butera, impegnata nell’alto tema dei diritti umani internazionali, nella mediazione socioculturale tra i popoli e nella affermazione dei principi civili, democratici ...