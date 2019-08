Margherita di Savoia | uccide il marito con un coltello da cucina dopo una lite | arrestata

Fonte : fanpage

(Di martedì 27 agosto 2019) Unadovuta alla separazione tra due coniugi è finita nel sangue adi, in provincia di Barletta-Andria-Trani: una donna di 48 anni ha ucciso ildi 53 colpendolo al collo con unda. L'uomo è deceduto poco prima dell'arrivo in ospedale, mentre lei è stata fermata dalle forze dell'ordine e portata in caserma.

sole24ore : Le Saline di Margherita di Savoia cedute ai francesi di Salins - rep_bari : Uccide l'ex marito a coltellate durante un litigio: 48enne fermata a Margherita di Savoia [news aggiornata alle 15:… - StraNotizie : Uccide il marito a coltellate durante un litigio: 48enne fermata a Margherita di Savoia -