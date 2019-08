M5s | Pd e Lega si presentano alle consultazioni in ordine sparso Per ora

Calendario consultazioni 27 e 28 agosto 2019 : orari Pd-Lega e M5s : Calendario consultazioni 27 e 28 agosto 2019: orari Pd-Lega e M5S Giorni decisivi per superare la crisi di governo e per formare un nuovo esecutivo. L’opzione di un governo M5S-PD prende sempre più piede; Salvini recrimina, assicurando che ci fosse una manovra di palazzo programmata da tempo. Il Partito Democratico sembra poter cedere ad un Conte bis, a cambio dell’unica vicepresidenza (che non sarà più di Di Maio) e ...

Governo - ministro Locatelli : “Esecutivo Pd-M5s e Lega all’opposizione? Spero che il popolo insorga il prima possibile” : “Ci auguriamo che il popolo insorga il prima possibile”. A pronunciare queste parole è stata Alessandra Locatelli, ministro della Famiglia in carica, durante un incontro a Palermo con alcune associazioni che si occupano di fragilità e disabilità. L’ex assessore leghista al comune di Como, nominata nell’Esecutivo il 4 luglio scorso, ha parlato dell’eventualità che “la Lega vada all’opposizione e si formi ...

Enrico Mentana - la clava sulla crisi : "La fine della politica. Lega - Pd e M5s - perché finirà male" : Poche righe, su Facebook, bastano a Enrico Mentana per riassumere tutto lo stupore di gran parte degli italiani che da Ferragosto sta assistendo alla "crisi di governo più pazza del mondo". "Sono solo io a credere che non stiamo assistendo a uno spettacolo edificante, comunque vada a finire? - esord

Sondaggi - la Lega ha perso 4 punti dal giorno della crisi aperta da Salvini. Il M5s in ripresa. Ma il centrodestra unito avrebbe 410 deputati : La Lega in 20 giorni ha perso 4 punti. I Cinquestelle in ripresa grazie “all’effetto Conte“. Ma se si votasse oggi il centrodestra unito (nonostante la crisi di Forza Italia) avrebbe la bellezza di 410 deputati, cioè quasi cento oltre la soglia della maggioranza. E’ il risultato di un Sondaggio dell’istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Se si tornasse alle urne oggi la Lega avrebbe il 33 per cento contro il ...

Governo - Lega pensa a proposta che "non si può rifiutare" : ma il M5s ormai guarda altrove : Il ministro leghista Centinaio crede ancora a una riconciliazione e apre persino all'ipotesi Di Maio premier: "Il Movimento...

Urbano Cairo : “Salvini bravo ad agitare le folle - ma governare è altro. Di Maio ha promosso inesperti. Contratto Lega-M5s irrealistico” : Parla di politica e “scende in campo senza scendere in campo”. Di certo, il giudizio sul governo gialloverde è netto: “Grillini e leghisti hanno fallito, mi pare evidente. Dove pensavano di andare?. Non sono neppure deluso perché solo chi coltiva aspettative può esprimere delusione: io non ne avevo”. Urbano Cairo – presidente della Cairo Communication e di Rcs nonché proprietario di La7, in un’intervista al ...

"Non mi candido - ma...". Urbano Cairo sul Foglio : "M5s e Lega ci hanno fatto perdere mesi" : “Al momento l’idea non mi sfiora”. L’idea è quella di una discesa in campo, nell’agone politico. A parlare in una lunga intervista al Foglio è Urbano Cairo, presidente di Rcs, che però lascia uno spiraglio aperto, quello del mai dire mai. “Progettavo la scalata a Rcs da 10 anni, senza farne mai parola con nessuno, nell’assoluto riserbo. Un giorno l’ho realizzata. I sogni ...

Tutte le accuse che la Lega non potrà fare al mostro di governo formato da Pd-M5s : Tra le molte scene spassose osservate nel corso di questa formidabile crisi di governo ce n’è una forse più gustosa delle altre che negli ultimi giorni è stata comprensibilmente messa in secondo piano da molti osservatori. Al centro della scena, oggi, ci sono il Partito democratico e il Movimento 5

SONDAGGI/ Lega al 31% - Renzi e Conte possono boicottare Pd - 24% - e M5s - 20% - : SONDAGGI politici, un eventuale governo giallo-rosso darebbe slancio a Pd e M5S, ma la strada resta in salita. E il centrodestra resta maggioranza.

Governo - Salvini paga la crisi : Lega in calo - dem e M5s (in risalita) cercano accordo : La Lega di Matteo Salvini sta pagando la crisi di Governo: in un solo mese ha perso 5 punti percentuali nel sondaggi. Pd e M5S, invece, secondo Winpoll-Sole 24 ore, sono in leggero aumento. Prima che un eventuale matrimonio "giallorosso" vada a buon fine, però, è necessario che dem e pentastellati trovino un punto d'incontro sul premier. Di Maio ha riproposto Conte (e sembra non voler cedere), ma Zingaretti non è d'accordo. Il sondaggio ...

Sondaggi di governo : Lega perde 5 punti - Pd al 24% - M5s al 16 - 6%. Solo 4 su 10 vogliono il voto : Sondaggi di governo, cambia rapidamente il quadro politico in Italia. Una rilevazione Winpool-Sole 24 ore mostra innanzitutto che Solo quattro italiani su dieci vorrebbero che il Paese andasse alle...

Sondaggi politici : gli elettori del M5s preferiscono il governo con il PD rispetto al voto o alla Lega : È Matteo Salvini a pagare più di tutti la crisi di governo da lui stesso innescata. Lo aveva già confermato un Sondaggio Tecnè della scorsa settimana, ora la conferma arriva anche da un nuovo Sondaggio Winpoll-Sole24Ore. Sondaggi politici: la Lega perde il 3%, il M5S guadagna quasi il 4%, per il PD +2% I Sondaggi politici durante la crisi di governo mostrano un quadro in cambiamento: la Lega è ...

Governo - sondaggi : Lega perde 5 punti - Pd al 24% - M5s al 16 - 6%. Solo 4 su 10 vogliono il voto : sondaggi di Governo, cambia rapidamente il quadro politico in Italia. Una rilevazione Winpool-Sole 24 ore mostra innanzitutto che Solo quattro italiani su dieci vorrebbero che il Paese andasse alle...

Governo PD-M5s e Lega primo partito - Porro chiama in causa Mattarella su 'disarmonie' : La Lega fuori dal Governo, nonostante percentuali che l'hanno vista oltre il 30% alle ultime Europee e sondaggi che la proiettano fino al 38%. Secondo Nicola Porro potrebbero esserci i margini affinché si possano fare delle riflessioni sul fatto che un'eventuale collocazione all'opposizione del Carroccio potrebbe rappresentare una "grave disarmonia" tra il sentimento del popolo e l'espressione politica di quella che sembra poter essere una ...