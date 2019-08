LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 6-7 5-4 US Open 2019 in DIRETTA | controbreak di Stan e match

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Avverte la pressione: palla fuori. 5-4 Tutto aperto a New York:conquisterà il set? 30-15sbraccia il diritto per mettere in difficoltà. 15-15 Servizio e diritto vincente. 5-3 Si caricache vuole tanto tifo. 30-30lancia “mine” enon trova i tempi. 30-15 Ennesimo doppio fallo: occhio. 30-0 Termina fuori il rovescio dello svizzero. 4-3 Conferma il break. 40-0non riesce a tenere lo scambio. 30-0 Prima al corpo: imprendibile. 4-2 BREAK! Lo svizzero riconquista uno dei due servizi strappati grazie agli errori che l’hanno rimesso in gioco. 30-40 Diritto a sventaglio e palla delper. 30-30 Scappa via anche un altro diritto. 30-15 Prova a spingere: palla in rete. 15-0non dà possibilità di pensare spingendo ...

zazoomnews : LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 5-4 US Open 2019 in DIRETTA: l’azzurro ottiene il controbreak e domina il set! - #Sinner-… - zazoomblog : LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 6-5 US Open 2019 in DIRETTA: l’azzurro ottiene il controbreak e domina il set! - #Sinner-… - zazoomblog : LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 6-5 US Open 2019 in DIRETTA: l’azzurro ottiene il controbreak e domina il set! - #Sinner-W… -