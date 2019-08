Grillini che non mollano

Franco Bechis - la verità sull'asse Pd-M5s : "I Grillini sono disposti anche a sacrificare Conte e Di Maio" : Il Movimento 5 Stelle ad oggi non è meno diviso del Pd: c'è chi è disposto a tutto pur di stare con Nicola Zingaretti e c'è invece chi vorrebbe provare a riannodare con la Lega. Una cosa però è certa, qualsiasi sacrificio dovranno fare per Franco Bechis "i veillai del gruppo sono pronti a bersi qual

Per Rotondi ci sono 12 Grillini che non voteranno la fiducia a Conte : “Ci sono 12 grillini ‘in sonno' che voteranno no alla fiducia. Questa è la sostanza. Non posso provarlo ma questo è lo schema su cui stanno lavorando”. Gianfranco Rotondi, deputato di FI di estrazione democristiana, guarda già oltre la crisi, al governo che dovrà prendere il posto di quello gialloverde e, interpellato dall'AGI, ritiene di avere più di un indizio su un'operazione del leader leghista tesa a far naufragare in Parlamento la nascita ...

I Grillini sono al 7% nei sondaggi : ecco perché non vogliono nuove elezioni : Il Corriere della Sera con Tommaso Labate svela il perché Davide Casaleggio abbia benedetto l’alleanza con il Pd. “Casaleggio, idealmente,

Di Maio contro Salvini : "A lui ormai non voglio neanche dire ciao". E i Grillini : "Mai più con quel Giuda" : "A Salvini ormai non voglio neanche dire ciao. Per me la fiducia è tutto. Se la tradisci è finita". Luigi Di Maio risponde così quando lo staff di Palazzo Chigi gli mette sotto gli occhi le parole di Marco Centinaio a Circo Massimo , su Radio Capital. Il ministro dell'Agricoltura della Lega, infatti

Il giorno dei sorrisi tra M5s-Pd (ma ai Grillini piacerebbe di più Zingaretti che Renzi) : Roma. Mentre i corridoi del Senato fremono d’attesa per scoprire il responso della conferenza dei capigruppo, Laura Castelli e Antonio Misiani parlano fitto fitto, nella Sala del Risorgimento di Palazzo Madama. E a vederli conversare così, la viceministro grillina dell’Economia e il responsabile eco

Antonio Maria Rinaldi smaschera i Grillini sulla Tav : "Tutto previsto nel contratto" : Antonio Maria Rinaldi, Europarlamentare delle Lega, commenta la battaglia sulla Tav: "C'è qualche frangia al governo che ne fa un problema ideologico, c'è sulla Tav una pregiudiziale. Il problema della Torino-Lione non è un problema, però vedo che c'è ancora un discorso ideologico che a prescindere

Sondaggio-Tav - disastro per Luigi Di Maio e M5s : il 70% favorevole - anche gli elettori Grillini : Tav o non Tav? Il governo gialloverde, nonostante i dissidi tra Lega e Cinque Stelle, sembra intenzionato a dare il via libera all'Alta Velocità Torino-Lione (mercoledì, però, si voterà sulla folle mozione grillina contro l'alta velocità: insomma la maggioranza vota contro se stessa). Ma tant'è, anc

Missione spaziale Apollo 11 - Salvini ironizza sui Grillini : “che spettacolo lo sbarco sulla Luna - ma qualcuno sostiene non sia mai avvenuto” : Salvini fa ironia sullo sbarco sulla Luna: “50 anni fa l’uomo sbarcava sulla Luna, che spettacolo! Anche se qualcuno sostiene non essere mai avvenuto“. E’ Matteo Salvini a scriverlo su Twitter, con una aggiunta ironica che sembra prendere di mira il suo sottosegretario agli Interni, Carlo Sibilia del M5s, che in passato si era dichiarato scettico sull’esistenza dello sbarco sulla Luna. L'articolo Missione spaziale ...

Grazie a Conte i Grillini scoprono che per contare qualcosa basta chiedere a Di Maio di farsi da parte : La parabola europea del M5s può essere rappresentata da due fotografie. Nella prima, che risale all’inizio della campagna elettorale per le europee, ci sono Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista e i vertici europei del M5s in posa su un terrazzo vicino Parigi con i leader dei gilet gialli. Nella sec