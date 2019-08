Governo | la diretta – Riparte la trattativa Pd-M5s Capigruppo in riunione per un

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2019) Prima lo stallo e la sensazione che il progetto fosse naufragato ancora prima di cominciare, poi l’accelerazione. Le trattative per ilgiallorosso sono ripartite. Il segnale è arrivato alle 15.30 con una nota firmata da fonti di Palazzo Chigi: Giuseppe Conte ha fatto sapere che la poltrona da ministro dell’Interno non era mai stata richiesta da Luigi Di Maio. Un messaggio alle due parti: il nodo Viminale non blocca più il dialogo e si. Ma soprattutto Conte si pone come guida e il Pd lo accetta senza discussioni. Stavolta si fa sul serio, tanto che, praticamente in contemporanea, il Quirinale fa sapere che sarà concesso altro tempo solo al premier incaricato. Alle 18 idei due partiti si incontrano per lavorare su un documento condiviso. Nel frattempo Conte collezione anche il tweet di sostegno di Donald Trump, a cui l’avvocato replica facendo ...

