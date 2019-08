Gabriele Gravina | per gli arbitri giornata non positiva ma Var va accettata

Calcio femminile - Gabriele Gravina : “In questo momento non mi sembra ci siano possibilità per un torneo di qualificazione olimpica” : Al termine del Consiglio Federale della FIGC, che tra le altre cose ha anche deliberato i ripescaggi nel prossimo campionato della Serie A di Calcio femminile, il presidente Gabriele Gravina ha parlato all’ANSA delle possibilità di un torneo di qualificazione olimpica per il Calcio femminile, nel quale rientrerebbe anche la Nazionale italiana, giunta ai quarti ai Mondiali, al posto della Gran Bretagna. Di seguito le dichiarazioni del ...

Calcio - Gabriele Gravina : “Abbiamo maggior credibilità. Il movimento delle donne? Lavoriamo per riconoscere l’indennità” : E’ stato un giugno piuttosto intenso quello per il Calcio italiano e diciamo che ci sono aspetti positivi e negativi: quelli lusinghieri riguardando la Nazionale italiana di Calcio femminile, che ha raggiunto i quarti di finale dei Mondiali 2019 in Francia, al cospetto di formazioni professionistiche e superiori alle azzurre, e quelli meno confortanti della selezione Under21 di Luigi Di Biagio che ha fallito su tutti i fronti. Il ...