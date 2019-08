Eva Riccobono tra instagram | il figlio e Matteo Ceccarini

Fonte : gqitalia

(Di martedì 27 agosto 2019) Eva, 36 anni, palermitana, top model e attrice - protagonista della pièce Coltelli nelle galline appena premiata al Festival dei 2Mondi di Spoleto - vive in Inghilterra con il marito (il dj, sound designer e produttore musicale) e con ilLeo, di 5 anni. Sul numero di GQ di settembre Evaracconta la sua nuova carriera in teatro, iniziata nel 2017 dopo aver sfilato per tutti i maggiori brand d'alta moda e recitato in ben otto film (da Grande, grosso e... Verdone, di Carlo Verdone, del 2008, a La cena di Natale di Marco Ponti, del 2016). E spiega anche che cosa vuol dire oggi, per una donna, crescere unmaschio. «Vi aspetto. Vi aspetto perché ne vale davvero la pena: venite a vedere Coltelli nelle galline, la pièce di David Harrower con cui Andrée Ruth Shammah apre, da regista, la nuova stagione del Teatro ...