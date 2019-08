Atterrato a Napoli volo dal Cairo con 122 italiani

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2019) “Mia figlia non mi ha detto nulla dell’atterraggio di emergenza, l’ho saputo dai Tg, mi veniva da piangere e sono corso qui all’aeroporto”. Sono le parole di Umberto, padre di una dei passeggeri delSharm El Sheikh-costretti a un atterraggio di emergenza al, che è giunto alle 20.45 all’ aeroporto di Capodichino. Sono molti i parenti allo scalo napoletano che aspettano i 122 deldall’Egitto. Uno di essi fa ascoltare un messaggio vocale da Emanuele, uno dei viaggiatori: “Ci hanno spiegato – dice la voce – che l’aereo quando stava per decollare e’ stato investito da uno stormo uccelli si e’ rotto un cristallo nella parte anteriore e siamo dovuti atterrare al primo aeroporto per un problema a un motore”. Molti dei passeggeri hanno chiamato casa dalper avvisare del ritardo ma non ...

