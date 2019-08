Visual Concepts al lavoro su un nuovo Midnight Club?

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 26 agosto 2019), studio meglio noto negli ultimi anni per NBA 2K e WWE 2K, potrebbe avere un diverso tipo di progetto in fase di sviluppo. A giudicare dagli annunci disul sito Web dell'azienda, la compagnia potrebbe passare dai titoli sportivi a un gioco "open world basato sui veicoli". Al momento, sembra che lo studio stia assumendo quattro diverse posizioni per il progetto. Un Game Designer, un Level Designer, un Software Engineer (Multiplayer) e un Software Engineer per il gameplay veicolare.L'utente ResetEra Marmalade, ha individuato gli annunci nella sezione "Carriere" del sito ufficiale di. Nessuno degli annunci, però, offre molto in termini di dettagli. Tuttavia, molti di loro chiariscono ampiamente in quale direzione è diretto questo progetto. Per quanto riguarda le posizioni di Game Designer e Level Designer, leggiamo:Leggi altro...

Eurogamer_it : Un nuovo #MidnightClub all'orizzonte? - singulavrity : niente supererà mai la bellezza dei loghi e visual concepts di wings, niente. letteralmente una delle cose migliori… - GiochiPerTutti : (Visual Concepts, sviluppatore di NBA 2K, sta lavorando a un gioco open world basato su veicoli) -… -