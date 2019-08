L' ambiente sia chiave e cuore dell’accordo M5S Pd

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 26 agosto 2019) Un governo tra 5 Stelle e Pd può nascere solo da un accordo che si basi su quanto hanno in comune le due forze politiche e soprattutto i due elettorati. Così come nel governo 5 Stelle e Lega il terreno di coesione era la cultura antisistema e il populismo, l’accordo “giallorosso” può basarsi solo sulla condivisione del paradigma ambientalista, di una strategia verde che tocca le corde di entrambi gli elettorati e coglie finalmente in Italia una sfida di governo “verde” fino a oggi rimandata, messa da parte da tutte le forze politiche.Una sfida di governo fortemente e autenticamente ambientalista, se sviluppata con serietà e coerenza, potrebbe davvero rappresentare un cambiamento profondo della cultura di governo nel nostro Paese, allinearlo finalmente alle grandi strategie per la ...

